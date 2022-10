Jô, ex-Corinthians, reata casamento três meses após engravidar amante

Por Redação - Redação 47

A vida amoroso de Jô, o ex-atacante do Corinthians e Seleção Brasileira, deu voltas. Pessoas próximas ao jogador de futebol confirmaram que Jô reatou o relacionamento com Cláudia Silvia três meses após descobrir que engravidou sua então amante Maiára Quiderolly. O casal teria reatado em setembro.

A esposa do jogador já se mudou para Fortaleza (CE), onde Jô está morando após ser contratado pelo Ceará, time da série A do campeonato brasileiro.

Jô havia publicado uma mensagem desejando feliz aniversário a esposa neste sábado, 22, mas acabou apagando a publicação instantes depois.

No recado, Jô enfatizou bastante a relação da família com Deus: “Hoje é teu dia minha vida, feliz aniversário que Deus te abençoe muito e te dê muita paz e saúde, escolhi essa foto porque acredito nos planos de Deus e nada nem ninguém vai acabar com ele então que seguimos firme e forte com nossa família EU TE AMO MUITO agradeço a Deus todos os dias por vc esta na minha vida.”

Affair com a amante e filhos fora do casamento

Em junho deste ano, após uma conturbada saída de seu antigo clube, o Corinthians, Jô descobriu haver engravidado sua então amante, a influenciadora Maiára Quiderolly. Com a notícia, Cláudia Silva revelou que o atacante tinha cinco filhos fora do casamento.

*Com informações do Metrópoles

