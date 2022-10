Iza anuncia fim do casamento após quatro anos com o produtor Sérgio Santos

Por Redação - Redação 11

Mais um relacionamento chega ao fim em 2022. Depois de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Gabriel Medina e Yasmin Brunet e Boca Rosa e Fred, Iza acaba de anunciar que seu casamento com o produtor de música, Sérgio Santos, terminou depois de quase quatro anos.

“A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente, continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente antes de tudo”, escreveu a cantora, de 32 anos, em seus stories, no Instagram, nesta segunda-feira (10).

“Agora, me sinto pronta para dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal”, continuou ela. “Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos. Agradecemos o carinho que recebemos desde o início e, por isso, queríamos comunicar nossa decisão da forma certa, com o cuidado que essa história merece. Agora, precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase”, completou.

Iza e Sérgio subiram ao altar em 16 de dezembro de 2018, no Outeiro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Com um vestido zero tradicional assinado pela estilista Giulia Borges, do Giullièr Atelier, a cantora e o então esposo optaram por uma celebração intimista. Na época, Iza concedeu uma entrevista à Vogue Brasil e contou que conheceu Sérgio em um estúdio de gravação e que o pedido de casamento aconteceu no mesmo barco do primeiro encontro.

