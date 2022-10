Itapemirim se prepara para receber ‘Maratona Internacional ES’

Por Redação - Redação 12

Equipes da Secretaria de Esportes e da Guarda Municipal se reuniram, nesta quinta-feira, com a organização do evento esportivo “Maratona Internacional ES”, que será realizado no dia 13 de novembro de 2022, para tratar sobre a logística do evento, trajeto, segurança e todo o suporte que será oferecido através da parceria com a Prefeitura de Itapemirim.

A largada da corrida será da praia de Itaoca, em Itapemirim, e os corredores seguirão até a praia de Castelhanos, em Anchieta. Uma prova desafiadora, com trajeto de 42 km, entre asfalto e estrada de chão, passando por 15 praias.

De acordo com os organizadores, o objetivo da prova é a valorização do litoral do Sul do ES, fortalecendo o turismo através do “corredor turista” – o corredor que viaja para competir. Este será o 2º ano da prova e a expectativa é de que 600 pessoas participem. As inscrições estão abertas pelo site https://www.maratonaes.com.br/ e já se inscreveram atletas do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás e Pernambuco.

Haverá premiação do 1º ao 5º colocado. O evento conta com o apoio das prefeituras de Itapemirim, Piúma e Anchieta.

