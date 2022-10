Instituto Unimed Vitória abre inscrições para patrocínio de projetos sociais

Por Redação - Redação 8

Estão abertas as inscrições para instituições que desejam receber apoio financeiro do programa de Redirecionamento do Imposto de Renda (RIR) do Instituto Unimed Vitória. Serão selecionados projetos sociais que tenham como foco a promoção da saúde e que sejam aprovados na Lei Federal do Desporto e na Lei Federal da Cultura, além de estarem localizados em regiões de atuação da cooperativa Unimed Vitória.

Entre os principais critérios para os projetos conseguirem o patrocínio, estão a promoção à saúde por meio da cultura, do desenvolvimento comunitário, da educação e dos esportes (somente nas modalidades de inclusão, participação e paradesporto). A qualidade técnica do proponente e da proposta também serão avaliados.

O prazo para as inscrições vai até o dia 15 de novembro. A escolha dos selecionados acontecerá em dezembro, assim como a divulgação dos projetos e o repasse de recursos.

Localização preferencial

Serão selecionados, preferencialmente, projetos itinerantes ou que estejam localizados nos municípios de Anchieta, Aracruz, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, João Neiva, Laranja da Terra, Itaguaçu, ltarana, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Estas cidades são abrangidas pela Unimed Vitória.

Como participar

Para participar da seleção, as instituições deverão preencher o formulário no link https://www.unimed.coop.br/web/instituto-unimed-vitoria/patrocinios.

Também é preciso enviar para o e-mail [email protected] com a descrição no assunto “Solicitação de patrocínio 2022”, os seguintes documentos e informações:

a) O projeto na íntegra, tal como aprovado pelo Ministério (conforme a determinação da Lei que rege o incentivo fiscal); b) A publicação no Diário Oficial que ateste que o projeto está apto a captar recursos; c) As informações bancárias da conta de captação do projeto (CNPJ, Banco, Agência e nº da Conta) aprovados na Lei do Esporte e Lei de Cultura. d) Cópia do Estatuto Social da organização registrado em cartório; e) Cópia da ata de eleição da atual diretoria registrada em cartório; f) Cópia do cartão de CNPJ; g) Cópia do CPF e RG do representante legal da organização / projeto.

Para mais informações, consulte a política no link https://www.unimed.coop.br/web/instituto-unimed-vitoria/politica-de-patrocinio-2022

O RIR

Por meio do programa de Redirecionamento de Imposto de Renda (RIR), médicos cooperados e colaboradores da Unimed Vitória contribuem, há 11 anos, para beneficiar a vida de muitas pessoas.

A destinação de até 8% do Imposto de Renda (IR) é utilizada para apoiar projetos socioambientais do Espírito Santo, financiados pelo Fundo para Infância e Adolescência e pelas Leis de incentivo Fiscal dos Ministérios da Saúde, Esporte e Cultura.

Desde o início do programa, já foram mais de R$ 17,5 milhões arrecadados, beneficiando mais de 120 projetos.

