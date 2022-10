Instituto emite alerta de tempestade para região sul do Espírito Santo

Por Redação - Redação 39

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu neste domingo (2), um alerta de tempestade para parte do Espírito Santo, incluindo a região sul. O aviso é válido até às 09h30 desta segunda-feira (3).

Segundo o INMET, há chance de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia; ventos intensos entre 40 e 60 km/h; e queda de granizo.

Cidades com risco de tempestade segundo o INMET

Alegre, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

