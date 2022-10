Inscrições para Prêmio Sustentabilidade Farol do Bem vão até 31 de outubro

Por Redação - Redação 7

Advertisement

Advertisement

Projetos nas áreas de Meio Ambiente, Ação Social, Educação, Inovação e Saúde têm até o dia 31 de outubro para se inscrever no Prêmio Farol do Bem, promovido pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo (Sindifer).

Advertisement

Continua depois da publicidade

A premiação, que neste ano chega à 5ª edição, valoriza ações com impacto positivo na sustentabilidade, na economia e na qualidade de vida da população capixaba.

A iniciativa destaca também o Projeto Talento Capixaba, voltado para entidades e organizações públicas; e oferece ainda o Farol do Bem Júnior, para estudantes. O primeiro lugar de cada categoria leva o Troféu Farol do Bem e o segundo lugar, uma placa de reconhecimento. Todos os inscritos recebem um certificado de participação.

“O Farol do Bem ilumina trabalhos sociais feitos por empresas, instituições, organizações não governamentais, universidades e outras organizações em favor de suas comunidades e da população em geral”, afirma a diretora do Sindifer, Eliane Gomes, idealizadora da iniciativa. Ela reforça que, para além de premiar pessoas, o Farol do Bem tem como propósito reconhecer boas iniciativas para motivar novas ações.

Bons exemplos

Continua depois da publicidade

Para participantes de edições anteriores, a motivação, realmente, fez a diferença. “O Farol do Bem faz com que a gente permaneça firme no propósito de um futuro melhor, de um mundo sustentável, em equilíbrio para as próximas gerações”, acredita Elber dos Reis Tesch, vencedor do prêmio em 2021 com o projeto Nova Ótica – Transformando Lixo Eletrônico em Robótica.

O projeto, realizado em Linhares, no Norte do Estado, recicla equipamentos sem uso, como computador, máquina de lavar, aparelhos de TV, telefones, microondas, aparelhos de ar-condicionado, DVDs e outros equipamentos sem uso, amenizando os efeitos ambientais negativos do lixo eletrônico no meio ambiente.

O servidor público Márcio Menegussi Menon, vencedor com o projeto Curral Sustentável – Reutilizando os Dejetos Bovinos e Preservando a Água e o Solo, da Prefeitura de Atílio Vivácqua, concorda. “O Farol do Bem ajudou muito na divulgação do nosso trabalho. A gente pôde mostrar para outras pessoas que é possível ter soluções e provar que há este equilíbrio entre a produção e o meio ambiente”, analisa.

Advertisement

Seleção e premiação

Continua depois da publicidade

A seleção dos projetos acontece entre os dias 1ª e 10 de novembro. O resultado será conhecido em 16 de novembro. A cerimônia de premiação está prevista para dezembro de 2022. Para participar, basta preencher o formulário na página https://comunicacao. sindiferes.com.br/faroldobem.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].