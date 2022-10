Inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética terminam nesta sexta-feira (21)

Por Redação - Redação 8

Termina nesta sexta-feira, dia 21, o prazo de inscrição para os interessados em participar da 2ª Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE 2022). A competição é direcionada a professores e estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas de todas as regiões do país.

A ONEE 2022 está sendo realizada pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, e concessionárias de energia que operam em outros 21 estados e no Distrito Federal. O projeto é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), conta com a coordenação do Instituto da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (IAbradee).

A Olimpíada irá levar informações sobre o uso racional da energia elétrica, além de contribuir para a criação de uma geração de consumidores conscientes, quantificando o conhecimento por meio de desafios e provas. Os interessados poderão confirmar a participação na disputa, acessando o ícone “Inscrições” no site https://onee.org.br/olimpiada. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 606 9130.

Curso

O curso direcionado aos estudantes que participarem da Onee 2022 será composto por três módulos, que contemplarão assuntos como: introdução à energia e suas transformações; fontes e matrizes energéticas; produção/geração de energia e consumo consciente; e ações de eficiência energética e combate ao desperdício. Os participantes com melhor desempenho receberão certificados e serão premiados com notebooks, bolsas de estudo, medalhas e menções honrosas. Os vencedores de cada categoria participarão de uma solenidade de encerramento na sede da Aneel, em Brasília.

Games e conhecimento

Professores e estudantes passarão por uma capacitação prévia à realização dos desafios e provas. A disputa inclui as etapas de formação de professores por meio da plataforma digital, multiplicação de conhecimentos entre os estudantes e realização das provas.

Todas as etapas serão de forma monitorada e com a possibilidade de utilização de conteúdos on-line e off-line, incluindo a realização de provas em braile, o que reforça o caráter inclusivo da disputa.

Os materiais dirigidos aos estudantes são baseados no moderno conceito de game, com desafios que permitam ao aluno a aplicação de práticas cotidianas de consumo consciente de energia elétrica e sustentabilidade. Durante a olimpíada, serão utilizadas técnicas de simulações e ludicidade.

No projeto piloto da Onee, realizado em 2021, foram recebidas mais de 40 mil inscrições, de estudantes de 120 municípios. Para a edição deste ano, a expectativa é a de que o número se multiplique, com mais de 180 mil inscritos de, ao menos, 500 municípios de todas as regiões do país.

