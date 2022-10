Inscrições abertas para cursos do Programa de Qualificação para o Turismo da Setur

Por Redação - Redação 6

Estão abertas as inscrições para os cursos do Programa de Qualificação para o Turismo, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur). Ao todo, são oito opções de cursos realizados em 16 municípios capixabas que integram o programa. As inscrições podem ser realizadas nas secretarias municipais de turismo de cada município.

Entre os cursos ofertados estão o de Bem receber o turista; Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação; Garçom; Cozinha mediterrânea, Cozinha italiana; Formação de Barista – preparo e serviço de café; Técnico de Guiamento em Atrativos Naturais; e Técnicas para monitor de turismo.

O Programa de Qualificação para o Turismo é desenvolvido desde junho deste ano e atende 42 municípios capixabas. As aulas são ministradas por técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) contratados pela Setur.

As vagas estão disponíveis nos municípios de Muniz Freire, Iúna, Dores do Rio Preto, Ibatiba, Laranja da Terra, Castelo, Divino de São Lourenço, Fundão, Marataízes, Mantenópolis, Mucurici, Aracruz, Guarapari, Jaguaré, Serra e Ecoporanga.

Serviço:

Muniz Freire

Curso: Bem Receber o Turista

Data: 17 a 21 /10

Horário: das 18h às 22h

Local: Salão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo

Inscrição: (28) 99943.6970

E-mail: [email protected]

Iúna

Curso: Cozinha Italiana

Data: 17 a 19/10

Horário: das 17h às 22h.

Local: Auditório Secretaria de Cultura no Parque de Exposições

Inscrição: (27) 99863.5570

E-mail: [email protected]

Dores do Rio Preto

Curso: Camareira – Técnica de limpeza e arrumação

Data: 17 a 21/10

Horário: das 13h às 21h

Local: Salão Multiuso de Pedra Menina – Dores do Rio Preto

Inscrição: (28) 3559.1241

E-mail: [email protected]

Ibatiba

Curso: Garçom – Tipos de Serviços em restaurantes

Data: 17 a 21/10 e 24, 25, 26, 31/10 e 1º/11

Horário: das 18h às 22h

Local: Escola Eunice Pereira Silveira – Rua Manoel da Silveira, 185 – Novo Horizonte

Inscrição: (28) 3543.1105

E-mail: [email protected]

Laranja da Terra

Curso: Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais

Data: 17 a 21/10 e 24 a 26/10.

Horário: das 18h às 22h

Local: Três Pontões

Inscrição: (27) 3736.1321

E-mail: [email protected]

Castelo

Curso: Cozinha Italiana

Data: 17 a 19/10

Horário: das 8h às 13h.

Local: Restaurante Villa Farfalla, Rod. Pedro Cola, s/n – Distrito do Limoeiro

Inscrição: (28) 35426300

E-mail: [email protected]

Divino de São Lourenço

Curso: Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais

Horário: das 07h às 12h

Data: 24/10 a 01/11

Local: Rua Principal – Limo Verde

Inscrição (28) 99913.0475

E-mail: [email protected]

Fundão

Curso: Bem Receber o Turista

Data: 24 a 26/10

Horário: das 18h às 22h

Local: Espaço Agazeh – Av. das Palmeiras s/n – Praia Grande

Inscrição: (27) 32672282

E-mail: [email protected]

Marataízes

Curso: Garçom Tipos de serviços em Restaurantes

Data: 31/10 a 10/11

Horário: das 17h às 22h

Local: Sala do Empreendedor, Edifício Arunas – Rua Joaquim Gomes – Cidade Nova

Inscrição: (28) 3532-1247/ (28) 99271-6482

E-mail: [email protected]

Novembro

Mantenópolis

Curso: Garçom – Tipos de Serviços em Restaurantes

Data: 07 a 21/11

Horário: das 18h às 22h

Local: Espaço Polo UAB de Mantenópolis – Rua Tiradentes, 138 – Centro.

Inscrição: (27) 999256839

E-mail: [email protected]

Mucurici

Curso: Garçom – Tipos de Serviços em Restaurantes

Data: 07 a 18/11

Horário: das 13h às 17h30

Local: Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Esporte – Rua Rio de Janeiro, s/n, Praça do Mirante – Centro.

Inscrição: (27) 998118464

E-mail: [email protected]

Aracruz

Curso: Garçom – Tipos de Serviços em Restaurantes

Data: 21 a 25/11

Horário: das 8h às 17h

Local: Restaurante Castanheiras – Rua Guilherme Modenese, 74, Praia do Sauê.

Inscrição: (27) 999589513

E-mail: [email protected]

Guarapari

Curso: Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação

Data: 21 a 25/11

Horário: das 8h às 17h

Local: Hotel Por do Sol – Av. Beira Mar, 01 – Praia do Morro.

Inscrição: (27) 33623005

E-mail: [email protected]

Jaguaré

Curso: Bem receber o Turista

Data: 07 a 11/11

Horário: das 18h às 22h

Local: EMEF Cipriano Cocco – R. Arlindo Moreto, 344 – Laquini, Jaguaré

Inscrição: 3769-1080

E-mail: [email protected]

Serra

Curso: Técnicas de Guiamento em Atrativos Naturais

Data: 21/11 a 03/12

Horário: das 18h às 22h (segunda-feira a sexta-feira) e das 8h às 17h (sábado)

Local: SENAC Serra – Av. Talma Rodrigues Ribeiro nº 2881- Portal de Jacaraípe – Serra/ES

Inscrição: [email protected]

Ecoporanga

Curso: Camareira – Técnicas de limpeza e arrumação

Data: 07 a 22/11

Horário: das 13 às 17h

Local: Auditório da Prefeitura de Ecoporanga: Rua Suelon Dias Mendonça, 20 – Centro, Ecoporanga

Inscrição: [email protected] ou (27) 99776-5639.

