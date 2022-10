Inscrições abertas para capacitação gratuita voltada para lojistas em Cachoeiro

Por Redação - Redação 11

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) de Cachoeiro, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizará, no dia 16 de novembro, mais uma capacitação gratuita para empreendedores do município.

A ação, que acontecerá no auditório do Shopping Cachoeiro (1º piso), a partir das 18h, vai abordar o tema “Como deixar a minha loja mais atraente”, com participação do instrutor do Sebrae, James Gama.

As inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/capacitacaolojas; presencialmente, na Sala do Empreendedor (Shopping Cachoeiro, 2º piso), ou pelo telefone (28) 3155-5892. São 50 vagas disponíveis.

De acordo com a Semdec, o objetivo é abordar os principais aspectos do merchandising visual, para que os empreendedores participantes sejam capazes de traçar estratégias que impactem positivamente a gestão de seus negócios.

“Capacitações como essa são contribuições importantes para micro e pequenos empreendedores de Cachoeiro aprimorarem seus negócios, ao orientarem sobre a necessidade de incorporação de práticas modernas às atividades, para se atingir melhores e mais duradouros resultados. É um apoio dado a um segmento fundamental da nossa economia”, destaca Alexandro da Vitória, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro.

