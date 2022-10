Inmet prevê tempestade no Sul do Espírito Santo e emite alerta para as próximas 24h

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 155

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) previu que, entre a segunda (31) e terça-feira (1), a região Sul do Espírito Santo pode ser atingida por uma tempestade. Estão previstas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo.

Frio atípico

Nesta terça-feira (1), a temperatura deve cair bruscamente na região Sudeste. Segundo o Inmet, esse fenômeno é chamado de frio atípico. Ou seja, após duas semanas de calor intenso, o Espírito Santo aguarda o tempo fresco.

Este frio, fora de época, tem relação sim com o fenômeno La Niña (que atua pelo terceiro ano consecutivo no Brasil). É comum que as massas de ar frio sigam avançando pelo país durante a primavera, especialmente pelo leste da Região Sul e Sudeste do país. A atuação do La Niña contribui para que mais frentes frias avancem pelo Sul do Brasil no decorrer da estação.

Nos últimos dias de outubro, tem uma forte queda da Oscilação Antártica, fazendo com que a circulação dos ventos na alta e média atmosfera fique mais ondulada, com isto há maior troca de ar entre as regiões polares e tropicais no hemisfério Sul; fazendo com que o ar gelado das regiões polares, avancem mais sobre o país.

