Hospital Evangélico de Cachoeiro abre seleção para residência em diversas áreas da saúde; confira

Por Redação - Redação 91

Advertisement

Advertisement

Segue até dia 23 de outubro, o prazo para as inscrições no Programa de Residência Múltipla ofertado pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI). O edital irá selecionar residentes nas áreas de enfermagem, fisioterapia, farmácia, nutrição, psicologia e serviço social nos eixos de Atenção em Oncologia e Atenção ao Paciente Crítico.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Vale ressaltar que o HECI é a primeira instituição da região sul capixaba a ofertar Programas de Residência Multiprofissional, que consiste em pós-graduação lato sensu. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site ibgpconcursos.com.br.

A seleção vai ocorrer em duas etapas que acontecem do dia 28 de novembro até 30 de novembro, com divulgação do resultado final dia 13 de dezembro.

Saiba Mais

Com data prevista para 1º de março de 2023, o programa tem parceria com o Centro Universitário São Camilo desde 2015 e tem duração de dois anos, em caráter de dedicação exclusiva. Regulamentado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional (CNRMS), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da Saúde (MS), a Residência Multiprofissional é gerenciada internamente pela Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU).

Continua depois da publicidade

Segundo a coordenadora do COREMU, Daiana Meneguelli Leal, “o profissional que tem a pós através da residência, sai da instituição com uma vasta experiência e apto a ingressar no mercado de trabalho, uma vez que a residência é uma fonte de preparo pra que ele possa levar novas formas de trabalhar. O residente é um profissional que não é contratado pela instituição, mas recebe uma bolsa de incentivo para que possa se dedicar ao máximo ao programa”.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].