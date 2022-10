Homem é preso depois de esfaquear ex-companheira em Mimoso do Sul

Por Redação - Redação 163

Advertisement

Advertisement

Um homem foi preso após esfaquear sua ex-companheira, nesta quarta-feira (5), em Mimoso do Sul. A vítima foi abordada perto de casa.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O suspeito desferiu um golpe na barriga da mulher e depois fugiu. Ela foi então socorrida e encaminhada ao Hospital Apóstolo Pedro, onde foi atendida. Entretanto, precisou ser transferida para a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, onde permanece internada.

Mulher foi ameaçada um dia antes

Nessa terça-feira (4), o suspeito já havia atentado contra a vida da ex-companheira e o do atual namorado dela. Após encontrar o casal, o homem, que estava com uma faca, fez várias ameaças e tentou esfaqueá-los. Ele ainda roubou o celular do rapaz e fugiu.

“Nós estávamos levando as crianças para o colégio, quando ele a cercou. Fui tentar defendê-la, entretanto, ele tentou me golpear, mas eu consegui sair. Nesse momento meu celular caiu no chão, ele pegou e saiu correndo. A única coisa que eu espero é justiça!”, contou o atual namorado da vítima, alegando ainda que o motivo do crime seria ciúmes.

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].