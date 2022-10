Homem é morto a tiros dentro de carro em Cachoeiro; esposa presenciou crime

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1537

Um homem foi morto a tiros dentro de um carro na noite desta quinta-feira (13), em Cachoeiro de Itapemirim. O crime ocorreu em São Vicente, na Rodovia Fued Nemer, na ES 166, que liga Castelo a Cachoeiro. Bruno Coelho de Brito foi assassinado na frente da esposa. De acordo com o que é descrito no boletim de ocorrência, o casal ocupava um Volkswagem Gol ‘quadrado’.

A companheira de Bruno relatou à PM que ela e o marido se aproximavam de um local às margens da rodovia, onde Bruno pretendia fazer a recarga da bateria do veículo, quando um motociclista se aproximou do carro e disparou uma vez contra a vítima. Isso ocorreu por volta das 20h15.

A mulher contou, ainda, que Depois do primeiro tiro, o suspeito manobrou a moto, parou novamente ao lado do veículo e atirou três vezes. Bruno foi atingido por tiros no pescoço, costelas e tórax.

Policiais identificaram o atirador e, segundo a esposa de Bruno, a motivação está relacionada a um desentendimento entre o marido dela e o suspeito, após um “desacordo comercial”. O corpo do homem foi periciado e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil já iniciou as investigações. Até o momento o atirador não foi encontrado. Informações que ajudem no trabalho da polícia podem ser repassadas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

