Hélder Salomão sobre ser o deputado federal mais votado do ES: "Coerência entre o discurso e a prática"

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 22

Advertisement

Advertisement

O time capixaba que estará no Planalto nos próximos quatro anos está formado. Além de fiscalizar e propor ações para melhorar o país, o grupo de treze parlamentares é responsável por fomentar investimentos no Espírito Santo. O dinheiro pode vir por meio de emendas individuais, de bancada ou diretamente do Governo Federal. E o Aqui nas Cidades vai conversar, nos próximos dias, com os representantes eleitos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Hélder Salomão (PT) foi o primeiro convidado. Deputado federal mais votado do Estado, com 120.337 votos, Salomão acredita que o primeiro lugar é devido à coerência com que leva sua vida pública. “Os eleitores que me conhecem podem concordar ou não com minhas ideias e posicionamentos. Mas sabem que tenho um lado e um comportamento muito estável na política”.

Salomão falou ainda sobre o cenário político que se desenha e como é importante que os deputados e senadores mantenham união quando se trata de pautas benéficas ao Espírito Santo. “Temos muitas diferenças entre nós, posições ideológicas e políticas muito diferentes. Mas eu ressalto que quando os interesses dos capixabas estão em jogo, temos conseguido uma unidade muito grande”, ressaltou.

O senhor foi o deputado federal mais votado no Espírito Santo. Como o senhor analisa esse primeiro lugar?

Sempre digo que precisamos, na vida e na política, coerência entre o discurso e a prática. Os eleitores que me conhecem podem concordar ou não com minhas ideias e posicionamentos. Mas sabem que tenho um lado e um comportamento muito estável na política. Portanto, ninguém pode dizer que vai se surpreender com minhas posições políticas. Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) há 40 anos, sou professor de filosofia, fui vereador, deputado estadual, federal, prefeito de Cariacica. Agora, vou iniciar o terceiro mandato de deputado federal. E sempre mantive os princípios que me trouxeram à política. Comecei nas comunidades eclesiais de base, na pastoral da juventude e nos movimentos sociais. Depois, minha formação em filosofia me fez compreender melhor e de forma mais ampla os desafios da política e da sociedade. Portanto, na minha atuação eu trago a característica de alguém com capacidade de diálogo. E eu acho que a população capixaba compreendeu nosso mandato de oposição ao atual Governo Federal, com bases fundamentadas. Não faço ataques pessoais a ninguém, não divulgo ou propago fake news. Então, as pessoas podem concordar ou não com o que faço. Mas sabem que não faço por interesse próprio, mas por acreditar que meus posicionamentos, sintonizados com o que vem dos movimentos sociais, do meu partido, da minha formação cristã fundamentam minha posição.

Neste mandato, o senhor foi oposição ao Governo Federal. Para o próximo, ainda é uma incógnita que só será revelada no dia 30. Independente do cenário que se desenhar, o que o capixaba espera é uma bancada capixaba que trabalhe em prol do Espírito Santo. Qual a opinião e a posição do senhor em relação a isso?

Continua depois da publicidade

Já declarei, logo após as eleições, que terei muitos desafios como todos os eleitos, e minha principal tarefa é ampliar as articulações políticas para fortalecer a campanha de reeleição do governador Renato Casagrande e a eleição do ex-presidente Lula. Essas são tarefas urgentes. Estamos muito confiantes que seremos vitoriosos em 30 de outubro, tanto no Espírito Santo quanto em âmbito nacional. Tenho esperança que vamos interromper um projeto nacional que trouxe de volta a fome, o desemprego, a carestia e criado todo tipo de dificuldade para a sociedade. Estamos falando de um governo autoritário que fundamenta suas ações nas fake news e cria conflito entre os poderes e a sociedade civil, quando ele deveria juntar as pessoas para enfrentar os problemas do país. Caso consigamos consolidar esse cenário, serei um deputado com um papel diferente do que tenho hoje. Hoje sou resistência, oposição àquilo que discordamos por princípio, por projeto. Já fui vereador de oposição, deputado estadual na base aliada, deputado federal na base aliada e, depois do golpe de 2016, passei a ser oposição. Então tive a experiência da base aliada e oposição. E já fui prefeito, tendo de me relacionar com a Câmara. Eu sempre digo que não podemos fazer oposição ao país. Eu nunca gostei do cenário do quanto pior, melhor, que penaliza o povo. Não concordo e não comungo com esse comportamento. Por isso que todas as vezes que o projeto interessa à sociedade, à população e não ferem princípios constitucionais, nós damos voto favorável. Não podemos fazer oposição ao governo por ele não ser do nosso partido, mas para fiscalizar e denunciar. É nosso papel constitucional. Mas, como aposto que teremos êxito nas eleições de Casagrande e Lula, eu serei um deputado da base aliada. Não para votar cegamente os projetos do próximo presidente, que espero que seja o Lula, mas dar sustentação para as políticas públicas que serão executadas no próximo governo.

Aqui no Espírito Santo temos desafios enormes, especialmente na área da infraestrutura. Para citar alguns, a BR-101, a BR-262, a EF-118. Agora, precisamos da união da bancada capixaba para efetivamente fazer essas obras andarem, mesmo que nem todos os deputados que elegemos sejam do mesmo espectro político.

Esse é um bom questionamento porque estamos encerrando uma legislatura e fui eleito para a próxima. Temos dez deputados e três senadores. Temos muitas diferenças entre nós, posições ideológicas e políticas muito diferentes. Mas eu ressalto que quando os interesses dos capixabas estão em jogo, temos conseguido uma unidade muito grande. Posso listar as obras do Contorno do Mestre Álvaro foram feitas com recursos de emendas da bancada. É uma emenda com apoio dos 13 parlamentares. A obra da BR-447, que liga a BR-262 até a Leste-Oeste, são R$ 144 milhões naquela obra. Também emenda de bancada. O Hospital de Cariacica que está sendo construído, tem R$ 74 milhões de emenda de bancada, que eu articulei, mas a emenda é da bancada. A concessão da BR-101 é nossa maior preocupação. Foi feita a concessão, houve atraso no cronograma de obras, mas foi feita uma comissão externa para acompanhar as obras da BR-101. Infelizmente agora a notícia da desistência da Eco-101. Faremos uma audiência pública porque não podemos permitir o abandono das obras sem uma explicação real. Precisamos que a obra seja concluída o mais rápido possível, para reduzir acidentes e garantir o desenvolvimento econômico ao longo da rodovia. Várias empresas se instalaram nos pontos duplicados. Desde 2018 que o Ibama deu licenciamento para todo trecho Sul. Então, não tem desculpa. O trecho Norte ainda está em debate. Mas há trechos licenciados. Então, o gargalo da infraestrutura precisa ser enfrentado pela bancada. Temos de atuar nas obras de infraestrutura, mas a bancada contribuiu muito com a Ufes, Ifes, agricultura e segurança pública.

Confira abaixo a entrevista completa:

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].