Helder Salomão e Sérgio Meneguelli são os candidatos mais votados no Espírito Santo

O candidato do PT, Helder Salomão, foi o mais votado no Espírito Santo para deputado federal. Já na Assembleia Legislativa, o ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, do Republicanos, recebeu a maior quantidade de votos: foram 138.523 e se tornou o deputado mais votado da história do Estado.

“Meu sentimento é de muita alegria e de gratidão! Nossa campanha foi linda, potente, gigante, ética e coerente. Até aqui, fizemos política com verdade, transparência, propostas, diálogo e bom-humor, e assim vamos continuar”, agradeceu Helder Salomão em uma postagem nas redes sociais.

“Sinceramente, eu não esperava este resultado tão expressivo. Ser o deputado federal mais votado do ES, com 120 mil votos, nunca passou pela minha cabeça. É um resultado histórico neste momento tão difícil da vida nacional. Por isso, não tenho palavras para agradecer ao povo cariaciquense e ao povo capixaba pelo reconhecimento à nossa atuação política e ao nosso trabalho parlamentar. Muito obrigado, povo capixaba! Muito obrigado à minha equipe e a todas e a todos que caminharam e acreditaram no nosso projeto de reeleição. Vamos continuar juntos para eleger Lula presidente para que o povo volte a ter comida, emprego, saúde, educação, políticas públicas, dignidade e respeito”, completa.

Já Sérgio Meneguelli também disse estar surpreso com o resultado das urnas. Durante uma entrevista para uma TV do ES nesta segunda-feira (3), agradeceu os votos recebidos e voltou a mencionar que primeiramente concorreria ao Senado, mas após um pedido do partido precisou recuar e lançar a candidatura a deputado estadual.

“Não esperava essa votação. Eu tinha medo até de perder. Meu projeto era ser senador. Na última semana, passaram uma rasteira, de forma até covarde, mas não fujo à luta e corri atrás. Muitas pessoas não sabiam que eu era candidato. Então, é sim um resultado que me surpreende”, concluiu.

