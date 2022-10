Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Político declara apoio a Manato

Por Redação - Redação 10

O Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Político (Fenasp-ES) anunciou na tarde da última terça-feira (4) apoio ao candidato ao Governo do Espírito Santo, Carlos Manato (PL).

Com mais de 800 mil votos, Manato avançou para o segundo turno e já conta com apoio dos ex-candidatos ao Governo do ES Guerino Zanon (PSD), Aridelmo Teixeira (Novo), Cláudio Paiva (PRTB), além de outras lideranças políticas que participaram do pleito no primeiro turno.

Um grupo de mais de 50 pastores, que fazem parte do Fenasp-ES, se reuniu em Vitória para abraçar a campanha de Manato, que tem como seu lema de campanha Deus, Pátria e família.

“O que a gente observa é o clamor da sociedade de tirar a esquerda do poder. É muito difícil digerir um governo de esquerda sendo cristão. Onde eles entram, destroem”, disse o presidente do Fenasp, Romerito Oliveira.

O senador recém-eleito, Magno Malta (PL) participou do encontro por videoconferência e pediu a união de todos em apoio a Carlos Manato.

“Quero agradecer a todos pelo apoio que recebi, resultando na minha vitória. Agora precisamos abraçar Manato, que avançou para o segundo turno. Ele é o único que pode nos salvar dessa turma da esquerda. É uma luta do bem contra o mal”, disse Magno Malta.

“Essa campanha no primeiro turno foi de Davi contra Golias. Não tivemos recursos, mas tivemos muita garra e boas propostas para a população. Tivemos muitas orações de vocês. Muito obrigado pelo apoio de todos!”, agradeceu o candidato.

Manato ressaltou que fará um forte trabalho de combate a pobreza. “Vamos atuar com as igrejas, fortalecendo os projetos sociais, num trabalho de combate a fome, recuperação de dependentes químicos e qualificação do cidadão para ingresso no mercado de trabalho”.

Fenasp

Criado no ano de 2002, o Fenasp busca incentivar a participação da igreja na política, por meio de representantes eleitos e frentes parlamentares, que trabalham para o resgate dos princípios cristãos nas câmaras e assembleias legislativas dos estados, como também, nos poderes executivo e judiciário.

