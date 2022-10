Final da Libertadores com show ao vivo no Linus & Casa da Prata em Guaçuí neste sábado (29)

Por Marcos Freire - Marcos Freire 28

Advertisement

Advertisement

Depois de receber um retorno muito positivo, nas redes sociais e dos clientes diretamente, o Restaurante Linus & Casa da Prata vai expandir seu atendimento para os sábados. Até agora, o estabelecimento localizado em Guaçuí, na divisa com a localidade da Prata, em Varre Sai (RJ), estava atendendo com almoço aos domingos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Mas, neste sábado (29), inicia com a promoção de programações, começando na hora do almoço e seguindo na parte da tarde e à noite. E a nova programação do restaurante vai ser iniciada com a transmissão da final da Copa Libertadores das Américas, entre Flamengo e Athlético Paranaense, e o show do cantor Filipe Fernandes.

O Linus & Casa da Prata vai abrir a programação deste sábado com almoço, das 11 às 16 horas, seguido do show de Filipe Fernandes até as 17 horas. Neste horário, a música faz um intervalo e dá lugar à transmissão da final da Copa Libertadores das Américas. O show retorna logo após o jogo, seguindo até as 23 horas.

Continua depois da publicidade

Segundo os proprietários da Casa da Prata, Elias Carvalho Soares e Kátia Quedevez, o restaurante comandado pelo chef Carlos Lino tem recebido muitos elogios pelo sabor da comida servida, além do espaço existente no local que pode ser usufruído por toda a família. E é o tamanho e estrutura da grande área existente no local que fez surgir a ideia de realizar programações no sábado e também está se pensando na sexta. “Vamos começar esse novo horário pelo sábado, com almoço e seguindo até a noite, continuando com almoço de domingo”, explica Kátia. “Depois de consolidar o sábado, conforme a demanda, podemos partir para programações na sexta à noite”, completa, falando do futuro que está sendo planejado.

A administração do Restaurante Linus & Casa da Prata também realiza e vai continuar a comunicação com seus clientes, por meio das redes sociais, por onde vai manter todos informados sobre essas programações dos próximos finais de semana.

Advertisement

Sábado no Linus & Casa da Prata

Dia 29

11 às 16 horas – almoço

16 às 17 horas – show ao vivo com Filipe Fernandes

17 às 19 horas – transmissão da final da Copa Libertadores

19 às 23 horas – show ao vivo com Filipe Fernandes

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].