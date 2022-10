Filho da Mãe | Thales Bretas exalta documentário sobre Paulo Gustavo

Por Redação - Redação 12

O Amazon Prime Video anunciou, na última quinta-feira (28), a data de estreia do documentário sobre Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19. O filme, que mostra o humorista durante sua última turnê ao lado da mãe, Déa Lúcia, chega ao streaming no dia 16 de dezembro. Nas redes sociais, o viúvo do artista, Thales Bretas, comemorou o lançamento.

“Só tenho a agradecer também por ter feito parte dessa história! Ansioso para ver Filho da Mãe, documentário feito com tanto carinho pela Amazon Prime com a turnê do último show do Paulo Gustavo com sua mãe, Déa Lucia e os bastidores de toda uma história emocionante, engraçada, intensa e cheia de amor, como ele, que marcou nossas vidas para sempre! Quero logo saber o que vocês vão achar!”, escreveu o médico na legenda de um vídeo em que Paulo aparece falando sobre a turnê.

O longa, que tem co-direção da irmã do artista, Juliana Amaral, irá mostrar momentos de intimidade entre mãe e filho com direito a imagens de bastidores da sequência de shows musicais que fizeram juntos. Déa Lúcia também vai abrir o baú de memórias e mostrar o filho em diferentes fases da vida, com histórias contadas em fotos e vídeos da infância e adolescência do ator.

