Festival Capixaba de Frutos do Mar em Iriri: confira preço de pratos

Continua neste sábado (08), em Iriri, balneário de Anchieta, a programação da 24ª edição do Festival Capixaba de Frutos do Mar. E este ano o evento vem com novidades. Uma delas é que agora os participantes vão poder montar seus pratos com o self-service de Frutos do Mar. No cardápio há moqueca de peixe, bobó de camarão, arroz de polvo, feijoada de frutos do mar, camarão com catupiry, mariscada e salada diversas.

O restaurante Cozinha do Pescador vem com a novidade de uma super porção “Prato do Festival”, com filé de peixe, camarão, salada, farofa e molho especial, serve de 2 a 3 pessoas, por R$ 99,99.

Outra inovação da edição de 2022 vem do restaurante Delícia Mineira, que apostou na ideia do Self-service de comida japonesa. Também durante o festival o Chef Gilson Surrage irá comercializar seus famosos pratos na versão individual, entre eles, Paella e Pérola do Mar por R$ 45,00.

A tradicional e maravilhosa lagosta gratinada do restaurante Sabores do Mar, também está no cardápio. O estabelecimento conta também com a opção individual de bobó de camarão na panelinha de barro por R$ 29,99.

Já a Casa das Porções oferece uma deliciosa tilápia empanada acompanhada de salada, farofa e molho especial por R$74, 99 e Peroá Turbinada que serve de 2 a 3 pessoas, vem com 2 peroás, fritas, aipim, banana, salada, farofa e molho especial no valor de R$ 109,99.

O festival conta com a estreia das chefs Suzy e Fernanda. No cardápio das estreantes há opção de pratos individuais como: filé de peixe ao molho de alcaparras com purê de banana da terra por R$ 40,00. Outro prato que promete ser um sucesso é o Gratinado Imperial que serve duas pessoas e leva arroz, camarão,alho poró,bacon,catupiry,creme de leite,ervilha,noz moscada,vinho branco,queijo parmesão,mussarela e batata palha o valor é R$ 120.00

E durante o evento no balneário têm mais novidades! A Pousada da Memeia lança o prato “Memeia é massa”, com opções de massas caseiras e vinho.

A diretora de eventos da Associação Iriri Vivo, Andrea Braga, ressalta que nesse ano a aposta do festival foi na gastronomia bem variada. “Os box de alimentação do evento estarão com pelo menos dois pratos principais e seus acompanhamentos, além de porções para quem quiser degustar com um bom chopp ou drinks. O ponto alto com certeza será a diversidade em frutos do mar”, destaca Andrea.

Além disso os participantes do festival também irão poder desfrutar de opções de drinks, chopes artesanais do Buena Onda Brew Pub, Beer Bike e SeaHop Cervejaria. Todos com diversos tipos de chopp, incluindo o de vinho.

A edição deste ano promete ser inesquecível. Tudo vem sendo preparado para receber os moradores de Anchieta e turistas com muito carinho”, conta o secretário municipal de Turismo, Caio Mozer.

Outra novidade nesta edição será um bar da associação Iriri Vivo, onde haverá opções de sobremesas, sorvetes, artesanatos e uma amostra bem legal em um estande da Faculdade Exponencial Cursos/ EAD Anhanguera.

