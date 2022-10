Festa de Marataízes terá corrida kids e diversos shows. Confira a programação completa!

Por Redação - Redação 66

Advertisement

Advertisement

O município de Marataízes vai completar 25 anos de emancipação política com uma extensão programação. O ponto alto das comemorações será a noite de 15 de outubro, com show de Alemão do Forró.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Mas, a programação tem início no dia 13, com show gospel com as bandas Primeiro Passo e Novo Som. Já na sexta, dia 14, a animação fica por conta dos grupos Agitaê e Art Samba. No sábado, além de Alemão do Forró, se apresentam Banda Uau e Juninho Rocha. No domingo, tem Flesh Martins, Projeto Feijoada e Léo Lima.

A festa também vai contar com uma programação no período da manhã e à tarde, envolvendo as secretarias de Esportes, Cultura, Assistência Social, Saúde e Meio Ambiente.

Confira a programação!

Shows

Continua depois da publicidade

Quinta-feira – 13/10

20h – Primeiro Passo

22h – Novo Som

Sexta-feira – 14/10

20h – Agitaê

22h – Art Samba

Sábado – 15/10

19h30 – Banda Uau

21h30 – Juninho Rocha

23h30 – Alemão do Forró

Advertisement

Continua depois da publicidade

Domingo – 16/10

15h – Flesh Martins

17h – Projeto Feijoada

20h30 – Léo Lima

Programação manhã e tarde

Tenda da Assistência Social – Dias 14 e 15 – 8h às 17h

Atendimento e agendamento de RG

Atendimento e agendamento de CPF

Atendimento e agendamento de alistamento militar

Inscrição de cursos

Informações vale feira

Informativo de habitação

Tenda da saúde – quinta, sexta e sábado das 8 h as 16 h

Realização de vacinação animal

Educação em saúde “dengue, zica e chikungunya”;

Vacinação humana e confecção cartão do sus;

Aferição da pressão arterial e glicemia capilar

Realização de teste rápido (hiv, sífilis, hepatite b e c)

Vigilância de violências e acidentes;

Educação em saúde bucal e tabagismo;

Educação em saúde “prevenção ao câncer de mama e colo do útero”.

Caminhada do Outubro Rosa

15/1º – Saindo as 8h da pracinha do Erivelto até tenda da Saúde, localizada na praça da Praia Central

Programação Esportiva

Sábado – dia 15/10

1° Aquathlon Pérola capixaba de Marataízes

1.000 metros de natação

5km de corrida

7h – Praia Central

Torneio de Beach Tênis – masculino e feminino aberto

8h – Praia Central

1ª Gincana automobilística pérola capixaba de Marataízes

16h – Praia Central

Domingo – 16/10

1° Corrida Kids Pérola Capixaba de Marataízes – crianças de 6 a 9 anos acompanhados dos pais

400 metros

16h – Praia Central

Programação da Secretaria de Cultura

Sexta-feira

18h30 Sessões abertas ao público do curta metragem “Os olhos de Ivan” produzido e dirigido pelo cineasta Zé Peixoto, e gravado na barra do Itapemirim

Local: Auditório do Praia Hotel

Sábado

17h00 Apresentação das rendeiras da Barra do Jucu

Local: Praça Central

18h30 Sessões abertas ao público do curta metragem “Os olhos de Ivan” produzido e dirigido pelo cineasta Zé Peixoto, e gravado na barra do Itapemirim

Local: Auditório do Praia Hotel

Domingo

9h00 Oficina com as rendeiras da Barra do Jucu

Local: Praça Central

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].