Estudo de mercado aponta oportunidades para o setor de rochas brasileiro no México

O México, um dos países-alvo do It’s Natural – Brazilian Natural Stone, foi tema de um estudo de mercado realizado pelo projeto setorial, com apoio do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O resultado do trabalho foi apresentado durante seminário virtual realizado no dia 24 de outubro, que contou com cerca 50 participantes.

Na abertura, o presidente do Centrorochas, Tales Machado, lembrou o quanto o setor desconhecia as ferramentas oferecidas pela Agência nacional, até a entidade assumir a sua gestão. “Quando estávamos construindo a proposta para execução do projeto setorial, eu me lembro do Roberto Jaguaribe (então presidente da ApexBrasil), falando que o setor de rochas era o único que não aproveitava as oportunidades oferecidas por meio do convênio. Desde então, é isso que temos procurado, trazer tudo que a Apex tem e pode oferecer para o nosso segmento, de forma a impulsionar a nossa participação no mercado internacional. Este é o primeiro de muitos estudos que virão”, comemorou.

Conduzido pelo gerente do It’s Natural no Centrorochas, Rogério Ribeiro, o evento contou com a participação do chefe do Setor de Promoção Comercial e Agronegócio (Secom) na Embaixada do México, Pedro Luiz do Nascimento Filho; que detalhou como a Secom pode apoiar os empresários no país. Em sua participação, o gestor no It’s Natural da ApexBrasil, Emerson Raiol, destacou que a íntegra do estudo será disponibilizada para as empresas apoiadas (veja abaixo como receber o documento).

Aspectos gerais do Estudo do México foram apresentados pelo economista, Marcelo Prado, sócio-diretor da IEMI Inteligência de Mercado. Após fazer um overview sobre o país, ele apresentou os principais insights e detalhou alguns pontos, completando com recomendações estratégicas. “A boa receptividade e diversidade das rochas brasileiras garante uma vantagem competitiva entre os concorrentes. Com forte redução na produção local, mais do que nunca, o México necessita de importações para suprir essas demandas. E esta é uma excelente oportunidade para os exportadores de rochas brasileiras”, destacou.

Missão Comercial prevista para 2023

O Estudo de Mercado faz parte de uma série de ações que, somadas, munem o setor com as informações necessárias para otimizar os resultados naquele país. São elas: estudo, missão prospectiva, seminário de apresentação dos resultados e missão comercial.

Em agosto deste ano, após analisar as informações levantadas sobre o mercado mexicano, o gerente do It’s Natural, Rogério Ribeiro, e o coordenador de inteligência de mercado do Centrorochas, Luiz Gustavo Drumond, visitaram o país durante missão prospectiva, para validação das informações apresentadas. “O estudo foi muito fiel a tudo que vimos in loco”, afirmou Luiz.

Segundo Rogério Ribeiro, a última etapa desta ação tem previsão de acontecer no primeiro semestre de 2023. “A missão comercial acontece após as três primeiras etapas e é quando a gente visita o país, juntamente com um grupo de empresários, com foco em iniciar e, se possível, efetivar negociações comerciais”, explicou e complementou que o Estudo de Mercado trouxe lições que poderão se desdobrar em outras atividades no país.

Acesse a íntegra do Estudo do México

O acesso ao documento completo com o Estudo do México é exclusivo para as empresas apoiadas pelo It’s Natural – Brazilian Natural Stone. A solicitação deve ser feita por meio do e-mail [email protected]

As empresas que ainda não são apoiadas pelo projeto setorial, podem solicitar sua adesão gratuita. Além de acesso a todas as oportunidades do programa, já na finalização do processo, poderá receber o Estudo do México na íntegra! A trilha de adesão é 100% online, basta preencher o link e a equipe do It’s Natural entrará em contato para finalização do pedido: https://podio.com/webforms/26378838/1995038

Sobre o It’s Natural – Brazilian Natural Stone

O It’s Natural – Brazilian Natural Stone é um programa de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O programa tem por objetivos estimular e aumentar as exportações de rochas ornamentais brasileiras, através de um conjunto de ações estratégicas de internacionalização com ações de promoção, fortalecimento da imagem e desenvolvimento do setor no mercado mundial.

Sobre o Centrorochas

O Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais está presente em todas as demandas nacionais para aumentar a competitividade do setor de rochas ornamentais. A entidade atua diretamente dando suporte nos trâmites relacionados à presença do empresário brasileiro no exterior combinando com atividades comerciais e operacionais relativas ao desenvolvimento e evolução das empresas brasileiras.

Sobre a ApexBrasil

A ApexBrasil atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Para alcançar esses objetivos, a Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil.

