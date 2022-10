Estrada que dá acesso à Pedra do Caramba, em Cachoeiro, receberá pavimentação com Revsol

Por Redação - Redação 42

A Secretaria Municipal de Agricultura (Semag) de Cachoeiro está preparando a estrada da região conhecida como serra do “Pirote”, no bairro São Geraldo, para receber pavimentação com Revsol, material derivado da produção de aço indicado para revestimento primário de vias vicinais.

Para viabilizar o serviço, que abrangerá 3,5 quilômetros da estrada, estão sendo realizadas intervenções de limpeza e drenagem, como a instalação de manilhas que facilitam o escoamento da água da chuva.

De acordo com a gestão municipal, o objetivo é melhorar as condições de mobilidade para moradores, além de estimular o desenvolvimento de atividades turísticas na região. A estrada dá acesso a um dos pontos mais altos do município, conhecido como Pedra do Caramba, de onde se tem uma visão panorâmica da cidade e se pode ver o mar do litoral sul-capixaba.

Serviços avançam em Córrego dos Monos

Em Córrego dos Monos, distrito de Cachoeiro, a Semag finalizou a aplicação de Revsol na estrada principal da localidade de Bebedouro – 2,5 quilômetros de extensão foram cobertos com o material. Agora, o serviço está sendo realizado em vias adjacentes.

20 km de estradas contempladas

Neste ano, cerca de 20 km de vias vicinais de Cachoeiro já receberam aplicação de Revsol, que é doado ao município pelo governo estadual. Para armazenar o material, Cachoeiro conta com um centro de distribuição, em Monte Líbano, que é fruto de parceria da Prefeitura com o Estado.

“O Revsol tem se mostrado uma alternativa muito eficiente para a manutenção de vias do nosso interior. Com baixo custo operacional, o material é muito resistente e substitui outros recursos naturais para o revestimento primários de estradas, o que o torna, também, uma opção sustentável. Seguiremos avançando com o serviço a outras localidades de Cachoeiro”, destaca o prefeito Victor Coelho.

