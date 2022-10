Espírito Santo tem mês de setembro com menor número de homicídios desde 1996

Por Redação - Redação 11

Dados da Gerência do Observatório da Segurança Pública (Geosp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), apontam que o Espírito Santo alcançou o mês de setembro com o menor número de assassinatos desde 1996. Foram registrados 65 homicídios nos últimos 30 dias. Nos nove meses já corridos de 2022, a redução chega a mais de 12%.

O mês de setembro de 2022 apresenta um número melhor que o mesmo período de 2019, quando foram registradas 74 mortes violentas, sendo que essa era até então a menor quantidade de homicídios da série histórica. Além disso, este ano tem 101 registros de mortes violentas a menos que 2021, sendo 719 a 820, respectivamente.

Todas as regiões do Espírito Santo estão com dados positivos em relação à queda do número de homicídios. A Região Metropolitana da Grande Vitória, que já obteve em 2021 o melhor resultado desde 1996, apresenta queda de 5,5% nos registros. Já a região norte do Estado tem decréscimo de cerca de 16%, o sul menos 12%, a região noroeste apresenta redução de mais de 30% nos assassinatos e a serrana menos 11%.

Em destaque, alguns municípios apresentam resultados expressivos. Cariacica alcançou o mês com a menor quantidade de homicídios neste ano, sendo seis mortes registradas. Serra também teve o melhor período de 30 dias em 2022, com sete assassinatos. No município de Aracruz, na região norte, há quatro meses os moradores não presenciam uma vida retirada.

Alguns municípios ainda são pontos de atenção, mas vêm demonstrando melhoras. Vila Velha, por exemplo, que chegou a alcançar um aumento no número dos homicídios de mais de 100%, nos primeiros meses do ano, registrou 17% a mais em relação ao ano passado. Essa recuperação se deu após um intenso trabalho das forças de segurança do Estado no sentido de arrefecer a guerra do tráfico de drogas.

Já Vitória, que apresentou meses de tensão e confrontos entre facções criminosas, registrou dois assassinatos em setembro, apresentando assim aumento de um caso em relação ao ano passado.

