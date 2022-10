Espírito Santo registra recorde na abertura de empresas de janeiro a setembro

Por Redação - Redação 6

O Governo do Espírito Santo registrou um recorde na abertura de empresas entre os meses de janeiro e setembro. Foram abertos 14.449 novos negócios no Estado – o melhor número desde o início da série temporal, em 2010. Os dados foram atualizados pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Os municípios que mais contribuíram para o crescimento desse número, que reflete o dinamismo da economia capixaba, foram Vitória (2.740), Vila Velha (2.316), Serra (1.921), Cariacica (955) e Linhares (662). Completam a lista dos 10+: Cachoeiro de Itapemirim (588), Guarapari (459), Colatina (418), São Mateus (339) e Aracruz (267).

Além disso, o Estado tem o menor tempo médio para abertura de empresas no ranking nacional: apenas 13 horas desde o início do pedido até a conclusão do processo, segundo informações da RedeSim.

Dentre os setores que mais movimentaram a abertura de novas empresas estão o Comércio Varejista (4.840), Comércio Atacadista, exceto veículos (2.390), Serviços de Escritório (2.315), Atividades de Atenção à Saúde Humana (1.659) e Serviços Especializados para Construção (1.399).

