Espírito Santo é destaque nacional na abertura de empresas

Por Redação - Redação

O Governo do Espírito Santo foi destaque no “Mapa de Empresas”, boletim divulgado nesta terça-feira (18) pelo Ministério da Economia. Segundo a publicação, o Estado é o que apresentou maior crescimento percentual de empresas abertas no segundo quadrimestre de 2022.

De acordo com o boletim, no segundo quadrimestre deste ano, o número de empresas abertas no Espírito Santo cresceu 6,7% na comparação com o primeiro quadrimestre de 2022. Com isso, o número de empresas abertas chegou a 30.080, incluindo Microempreendedores Individuais (MEIs) e empresas de maior porte. Logo na sequência, aparecem Maranhão, com 6,1% de crescimento, Distrito Federal (5,1%), Bahia (4,6%) e Ceará (4,5%).

Outro crescimento significativo foi com relação aos MEIs. “O estado com maior crescimento foi o Maranhão, com 14.819 empresários individuais abertos no segundo quadrimestre de 2022 (+5,1% em relação ao 1º quadrimestre/2022 e 4,0% em relação ao 2º quadrimestre/2021). Além do Maranhão, os estados do Espírito Santo, Bahia, Ceará e o Distrito Federal apresentaram crescimento acima de 2%, se comparado com o primeiro quadrimestre de 2022”, informa o relatório do Ministério da Economia.

Tempo de abertura

Durante o segundo quadrimestre, o tempo médio para abertura de empresas no Estado foi de 14 horas, sendo 9 horas para a viabilidade do negócio e 4 horas para o registro. O número é bem abaixo da média nacional, que apresenta 23 horas para a abertura de empresas, sendo 14 horas para a análise de viabilidade e 9 horas para o registro.

“Em setembro, no Espírito Santo, o tempo médio foi de 13 horas. Porém, este dado só entrará na análise do último quadrimestre”, explicou o presidente da Junta Comercial do Espírito Santo, Victor Bolelli.

Total de empresas

O “Mapa das Empresas” aponta que existem no Espírito Santo 455.785 empresas ativas. Desse total, 85.607 foram abertas nos últimos 12 meses. Somente no segundo quadrimestre deste ano, foram abertas 30.080 empresas e fechadas 13.733, o que gera um saldo positivo de 16.347 negócios.

