Envolvidos na morte de policiais militares no ES têm passagens por homicídio e roubos

Os quatros envolvidos na morte dos soldados da Polícia Militar, Bruno Mayer Ferrani, 30 anos, e Paulo Eduardo de Oliveira Celini, de 29 anos, na madrugada do último domingo (16), no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, já estão presos pelo crime.

Éric da Silva Ferreira, de 45 anos, Luana de Jesus Luz, de 26 anos, Erica Lopes Ferreira, também de 26 anos e Eduardo Bonfim Meireles, de 40 anos, integram, segundo a polícia, uma associação criminosa no Espírito Santo. A morte dos policiais não tem relação com os ataques da última semana na Grande Vitória, segundo a polícia.

Durante uma coletiva de imprensa na Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), o delegado do plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Luiz Gustavo Ximenes, disse que os quatro foram autuados por homicídio, associação criminosa e roubo.

“Um dos suspeitos tem antecedente criminal vasto, é de uma associação criminosa armada, que pratica roubos. As investigações vão apontar quem executou. Na associação, cada um tem uma divisão de tarefas e o reletório vai especificar essas funções”, explica o delegado.

Segundo o comandante do 7° Batalhão em Cariacica, tenente-coronel Paulo Roberto Schulz, o primeiro casal detido foi abordado em Cariacica, e demonstrava muito nervosismo. “O trabalho integrado das forças policiais conseguiu localizar o primeiro casal, que acabou confessando o envolvimento. A partir dali, fechamos o cerco aos possíveis endereços e recebemos a informação de que poderiam estar escondidos em um motel. Policiais velados seguiram para o local, sem levantar suspeitas e conseguiram efetuar a prisão”, contou o coronel.

“Eles foram presos por volta de 10h30 no corredor no interior do estabelecimento, e com eles foram encontradas duas armas: uma pertencente a eles e a outra de um dos policiais. A outra arma do outro policial estava escondida embaixo do colchão no quarto do motel. Eles contaram que tinham passado a noite de sábado bebendo em Vila Velha, comemorando um aniversário, e na volta para casa, cometeram o roubo, que infelizmente, resultou na morte dos policiais”, completa o comandante.

“As forças de segurança do ES deram uma resposta rápida”

O secretário Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Márcio Celante, reforçou que as forças de segurança do Estado deram uma resposta rápida. “Mesmo com todo esse clima de consternação, começamos um trabalho por volta de 3h e com menos de 7 horas conseguimos fazer a prisão desses quatro criminosos. As forças de segurança do Estado deram a resposta rápida”, disse.

“As nossas polícias estão preparadas e, muito importante, estão integradas na elucidação do crime e na prisão desses criminosos. Foi uma ação covarde e a investigação com mais profundidade vai poder explicar como foi esse crime”, comentou.

Para o comandante Geral da Polícia Militar no Espírito Santo, coronel Douglas Caus, o trabalho integrado resultou na prisão rápida de todos os envolvidos na morte dos policiais.

“Toda a PM está de luto. Não queríamos que viessem presos, queríamos que viessem mortos. Mas, eles não esboçaram nenhuma reação e a Polícia Militar é legalista e fez a prisão conforme manda a lei. Nosso policial jura servir e proteger a sociedade, e foi o que esses bravos policiais fizeram com a própria morte. Estamos extremamente consternados”, pontua.

O comandante fez duras críticas a legislação brasileira. “Já falamos várias vezes que nossa legislação é fraca e leniente, e permite que esse fato aconteça. Tem que ter um debate nacional. Nossos representantes deveriam fazer um esforço enorme para mudar isso, pois hoje estamos no velório de dois policiais militares, mas muitos capixabas já foram mortos por essa legislação fraca, leniente de vergonhosa”, completa.

