Empresários do ES integram comitiva brasileira em feira de alimentos e bebidas em Paris

Redação 14

Cinco empresários capixabas dos segmentos de chocolates, sorvetes e congelados, e embalagens integram comitiva brasileira da Missão Comercial SIAL Paris 2022, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com o apoio da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), desta sexta-feira (14), até quarta-feira (19).

A expectativa é que indústrias do Espírito Santo tenham oportunidades de exportação e investimentos durante a viagem. A feira é considerada a maior do setor de alimentos e bebidas e pode render mais de R$ 200 milhões em exportações nos 12 meses seguintes.

Para conquistar mercados internacionais é importante ter mais do que conhecimento sobre comércio exterior. Para isso, empresários brasileiros do ramo de alimentos e bebidas, por exemplo, recorreram a expertise dos Institutos Senai de Tecnologia para solucionar demandas internas e aprimorar a cadeia produtiva no Brasil antes de exportar.

A rede de apoio e incentivo à indústria brasileira também é composta por 60 Institutos Senai de Tecnologia presentes em 17 estados e no Distrito Federal. No primeiro semestre de 2022, foram realizados, pelos institutos, 29 mil atendimentos, com 12 mil empresas envolvidas.

A presidente da Findes, Cris Samorini, que está na França acompanhando a comitiva brasileira junto aos empresários capixabas, explicou que a Findes, por meio do Senai ES, promove a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria capixaba.

“O mercado alimentício francês é exigente, concorrido e inovador. Para nós, da indústria capixaba, é uma oportunidade estratégica conhecer como funciona o país que pretendemos fazer negócios futuros e melhor preparar nossos produtos. Essa missão também apresenta um pouco da potencialidade da indústria do Espírito Santo, por meio de alguns dos nossos produtos que possuem o selo 100% Capixaba, agregando mais valor e identificação ao que é capixaba”, destacou.

A programação da missão é composta por um seminário preparatório, cinco horas de assessoria especializada do Ajude Aqui para sanar dúvidas sobre comércio exterior, circuitos guiados na feira, visitas técnicas e rodadas de negócios.

