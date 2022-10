Empresário é preso no ES com vídeos de crianças e bebês sendo abusados sexualmente

Por Redação - Redação 547

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), em continuidade à Operação Predador, a fim de combater o abuso sexual e exploração infantil pela internet, prendeu, na última quinta-feira (20), um empresário de 50 anos, no município de Rio Bananal. Os detalhes da ação foram divulgados em entrevista coletiva nesta segunda-feira (24).

Segundo o titular da DRCC, delegado Brenno Andrade, a investigação do caso começou em abril. Já na última quinta-feira, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Ao chegar no local, a polícia encontrou o computador do suspeito aberto e com vários vídeos de crianças e bebês sendo abusados sexualmente.

Ele então foi preso em flagrante e o computador apreendido. O empresário será autuado pelo artigo 241-B, pelo crime de armazenamento de material relacionado a abuso e exploração sexual infantil. Caso seja comprovado que ele fazia o compartilhamento desse conteúdo, também irá responder pelo artigo 241-A, do estatuto da criança e adolescente, com uma pena que pode chegar a até dez anos.

Ainda segundo o delegado Brenno, um fato que muito chamou a atenção dos policiais foi de que o homem morava em uma casa, apenas com a filha de 3 anos de idade. Por conta do crime pelo qual ele foi preso, a menina passará por exames para saber se ela foi vítima de abusos. Se caso for confirmado, ainda responderá por estupro de vulnerável.

Além do empresário, outros dois homens foram detidos na semana passada. Os três permanecem presos.

Prevenção desses crimes

O titular da DRCC durante coletiva, fez ainda um grande pedido aos pais: “Os pais devem tomar cuidado com seus filhos. Os pedófilos não têm cara, não têm cor e não têm classe social. É preciso ficar de olho, vigilante, observar mudanças de comportamento das crianças e adolescentes. Muitos pais não fazem isso e, quando procuram a polícia, o problema já virou uma bola de neve. Além disso, é preciso monitorar o que as crianças fazem nas redes sociais, saber o que elas acessam, pois muitos pedófilos usando a internet para chegar até suas vítimas”, alertou.

