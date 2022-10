Em Cachoeiro, equipes intensificam limpeza de bueiros e redes de drenagem

Por Redação - Redação 5

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) de Cachoeiro está intensificando os trabalhos de limpeza de bueiros e desobstrução de redes de drenagem em vias do município. A iniciativa tem por objetivo reduzir o impacto da temporada de chuvas, otimizando o funcionamento do sistema de escoamento das águas pluviais.

De acordo com a pasta, para a realização do serviço, as equipes contam com o suporte de um caminhão hidrojato na remoção de resíduos que causam o entupimento das redes.

Nesta quinta-feira (6), na área central, o serviço foi realizado em ruas como José Paes Barreto, Samuel Levy e 25 de Março. Também foram atendidas vias do Nova Brasília e as ruas Vitório Conrado e Antônio Francisco Braz, nos bairros Aeroporto e Rui Pinto Bandeira, respectivamente.

Nesta sexta-feira (7), as equipes estarão na Praça Jerônimo Monteiro e, no sábado (8), novamente, na 25 de Março.

Nas próximas semanas, os trabalhos serão concentrados na avenida Beira Rio e em vias dos bairros Coronel Borges, Independência e Gilberto Machado.

De acordo com o secretário municipal de Manutenção e Serviços de Cachoeiro, Vander Maciel, é importante que a população se conscientize da importância do descarte correto de lixo urbano.

“Durante os trabalhos de desobstrução de bueiros, os resíduos mais comumente encontrados, além de terra, são materiais plásticos, como garrafas PET e sacolas, que bloqueiam o escoamento das águas. Pedimos à população que evite o descarte de lixo em vias públicas, para não comprometer o sistema de drenagem da cidade”, destaca.

