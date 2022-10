Elizabeth Olsen revela que já sofreu ataques de pânico: "Achei que cairia morta"

Por Estadão - Estadão 5

Elizabeth Olsen, intérprete de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate nos filmes da Marvel, revelou que sofre de ataques de pânico desde os 21 anos. A atriz, hoje com 33, comentou sobre seus problemas de saúde mental em entrevista a revista Variety. Irmã das também atrizes Mary-Kate e Ashley Olsen, a artista confessou que teve uma infância tranquila, mas que passou a lidar com questões emocionais no início da vida adulta.

“Não sabia o que era ansiedade ou ataques de pânico até fazer 21 anos. Foi quando comecei a ter ataques de pânico. Lembro de tê-los sempre na mesma hora. Costumava morar (em Nova York, Estados Unidos) na Rua 13, perto da 6 e da 7… Estava cruzando a 6 em direção à 14 e aí não consegui atravessar a rua. Me apoiei contra uma parede e achei que cairia morta a qualquer momento”, relembrou.

Elizabeth ainda falou de outros episódios que passou. “Se eu fosse do frio para o calor, do calor para o frio, da fome para a barriga cheia, da barriga chega para a fome… Opa, tem algo errado!. Eu começava a ficar zonza. Era estranho demais. Um médico achou que poderia ser vertigem porque tudo começava a girar. Então foram seis meses muito agitados”, disse a atriz.

Ela comentou como aprendeu a lidar com as crises. “Tinha uma amiga que estava frequentando um psiquiatra, ou psicólogo, não sei, porque ela teve ataques de pânico antes de mim. E acabei aprendendo muito sobre como lidar com o cérebro”, falou.

“Fazia algo muito parecido com um exercício de atuação que fazia no teatro, que é chamado de repetição, onde você está constantemente fazendo observações sobre a pessoa à sua frente e está apenas tentando se conectar. Quando andava na rua, começava a nomear tudo o que via em voz alta para me livrar dos pensamentos em espiral no meu cérebro. Foi uma ferramenta útil. Acabou sendo essa prática que me tirou dessa. Não queria tomar remédios, mas tinha remédios para o caso de sentir que estava tendo uma emergência e, só de tê-los na minha bolsa, era bom. É muito estranho porque não era uma criança ansiosa. Eu era muito agitada e confiante”, completou.

A série WandaVision e o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura são os trabalhos mais recentes de Elizabeth Olsen para a Marvel. Ela está trabalhando atualmente nas filmagens da série Love and Death, com lançamento previsto para 2023.

Vergonha ao filmar Vingadores

À Variety, a atriz Elizabeth Olsen fez algumas revelações sobre sua participação no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) como a Feiticeira Escarlate. Ela comentou sobre o constrangimento que sentiu ao filmar algumas cenas que, aos olhos do público e após os efeitos especiais, eram emocionantes.

Em cena de Vingadores: Guerra Infinita, em que sua personagem tenta salvar Visão (Paul Bettany), mas acaba derrotada pelo tirano Thanos (Josh Brolin), a artista ressaltou que foi estranho e só fez sentido para ela na pós-produção, com os efeitos especiais.

“É muito constrangedor filmar esse tipo de coisa, porque é como se, tipo, o mundo dependesse de você fazer isso. E fizemos algumas improvisações, e é difícil improvisar nesses momentos. Também foi bom, porque naquele momento, Paul e eu, realmente, nos apoiamos. Foi uma das últimas coisas que filmamos. Me senti muito confortável com ele como ator, caso tivéssemos que improvisar um pouco. Estávamos tentando encontrar o ritmo da cena, com os (irmãos) Russo nos guiando”, explicou.

Ela contou que a aparência dos atores no set é muito diferente do que se vê no filme. Paul Bettany, por exemplo, fica com o rosto pintado de roxo e uma camada de glitter por cima. “Quando ele te toca ou te beija, você fica com glitter. E então você está suando também, porque o set ficava em Atlanta. E, assim, ele estava apenas derretendo”, disse.

