Eleitores devem ficar atentos porque local de votação pode ter mudado de endereço

O eleitor desavisado pode ser surpreendido, nas eleições deste ano, quando chegar ao local que costuma votar e não encontrar sua seção. Isso porque os Tribunais Regionais Eleitorais de todo o País, incluindo o do Espírito Santo (TRE-ES), fizeram alterações nos endereços de algumas seções. Por isso, será importante o eleitor conferir a localização de sua seção antes de sair de casa.

Essas mudanças foram feitas para a adequação do contingente de eleitores ou por uma questão estrutural de alguns locais, como reformas ou fechamento de estabelecimentos e prédios. Logo, é importante tentar se informar e confirmar se a seção continua no mesmo local.

Uma das maneiras para fazer essa consulta, com antecedência, é no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na aba Eleitor e Eleições, na parte superior da página, a pessoa deve clicar na opção “Local de Votação/Zonas Eleitorais”. Em seguida, deve preencher as informações solicitadas: nome ou número do Título de Eleitor ou CPF; data de nascimento; e nome da mãe. Depois só clicar em “Consultar”.

A página vai então fornecer as informações, confirmando a identificação do eleitor e o local de votação, com o número da Zona Eleitoral, da seção e o endereço completo. Então, visando facilitar ainda mais o leitor do portal Aqui Notícias, para acessar a página do portal do TSE e confirmar o local onde está sua seção de votação, basta clicar aqui.

