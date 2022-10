Detento em 'saidinha' é preso em Cachoeiro com pistola turca que custa R$ 25 mil

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 443

Cinco homens foram presos na manhã desta segunda-feira (24) por agentes da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) em Cachoeiro de Itapemirim. Um deles foi detido por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele estava com uma pistola produzida na Turquia, que vale cerca de R$ 25 mil. Os outros quatro, por possuírem mandados de prisão contra si.

Segundo o titular da Deic, Rafael Amaral, uma das equipes, ao chegar à casa apontada como o esconderijo de um dos foragidos, flagrou um outro homem que já estava cumprindo pena em um presídio de Vila Velha, na Grande Vitória. O homem estava em saída temporária da cadeia, mais conhecida como “saidinha”. Com ele, os agentes encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, uma caixa com 50 cartuchos de munição para a arma, crack e uma balança de precisão usada no fracionamento de drogas para a venda.

Segundo a polícia, o homem estava com uma pistola fabricada na Turquia e que tem valor de mercado de cerca de R$ 25 mil. A arma é equipada com mira laser, equipamento que aumenta a precisão do disparo. Segundo o delegado Rafael Amaral, as saidinhas constam na legislação como direito de parte dos presos, mesmo que muito criticadas pela sociedade.

Sobre os outros quatro presos, um deles responde por estelionato, tem 32 anos de idade e foi preso no bairro Tijuca. O outro, preso em Ibitiquara, tem 31 anos e responde pela Lei Maria da Penha. O terceiro tem 31 anos, responde por tráfico de drogas e foi preso no Santa Helena. Já o quarto homem tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio e estava no bairro Amarelo.

Todos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil, e serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro e Penitenciária Monte Líbano.

