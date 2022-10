DesenvolvES traz competitividade para empresários investirem e condições operacionais atrativas

Por Redação - Redação 11

A Linha DesenvolvES, novo mecanismo financeiro disponibilizado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) para o empresariado capixaba, tem condições operacionais bastante competitivas no mercado e prazo alongado que vão movimentar a economia capixaba. Com os recursos disponíveis, os empresários poderão investir em modernização, ampliação e implementação de novos negócios.

A linha tem como objetivo equiparar as condições de financiamento com as que são ofertados na região Norte, em áreas atendidas pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Com carência de até três anos e amortização de até dez anos para a quitação dos contratos, a DesenvolvES apresenta condições operacionais que dão a oportunidade aos empresários de planejar de forma adequada o investimento contratado.

Os empresários podem contratar o recurso para a realização de investimento fixo, como a aquisição de máquinas e equipamentos, a realização de obras, além da ampliação e modernização do negócio, investimento em tecnologia e inovação, podendo também contratar capital de giro associado, limitado até 30% do projeto apresentado.

Com a taxa de juros composta por 1% ao ano, mais Selic, com desconto de até 15%, a contratação dos recursos pelo empresariado torna-se extremamente vantajosa, com a tendência de redução dos custos operacionais do financiamento, acompanhando as previsões de queda do indicador no próximo ano.

A linha tem foco de atuação para o empresariado do interior capixaba, em especial os da região sul, atendendo a empreendimentos localizados em municípios no interior do Espírito Santo, exceto os atendidos pela Sudene e os municípios de Cariacica, Viana, Vila Velha, Vitória e Serra.

O diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira, destacou que o banco formulou um produto bastante competitivo e adequado ao momento de retomada econômica. “Trata-se de uma reivindicação das lideranças empresariais para que buscássemos uma solução visando dar oportunidade de investimento destinado à realização de novos negócios, impulsionando a economia capixaba. O Bandes como agente de fomento à atividade produtiva capixaba tem buscado estar próximo do empresariado, com produtos competitivos”, pontuou.

Ainda segundo o diretor, a DesenvolvES pode contribuir com o papel de induzir a geração de novos negócios e dar oportunidade igualitária para o desenvolvimento socioeconômico regional. A linha de financiamento pretende impulsionar novos negócios, modernizar os Arranjos Produtivos Locais e os segmentos industrial, de comércio e de serviços, com a geração de emprego e renda nos municípios.

Inicialmente, são R$ 135 milhões em crédito, com condições operacionais atrativas aos empresários e com o objetivo de equiparar às ofertadas na região norte, atendidas pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Serviço:

DesenvolvES

Valor financiável: até R$ 30 milhões

Prazo: até 10 anos, incluindo até 3 anos de carência

Juros: 1% ao ano + Selic com desconto de até 15%

Informações sobre linhas de financiamento: [email protected]

