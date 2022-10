Desafio acadêmico do setor de rochas premiará estudante ou recém-formado com viagem à Itália

Por Redação - Redação 9

Com o intuito de difundir a aplicação de rochas naturais do Brasil no setor de arquitetura e contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos novos profissionais, o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), a World Natural Stone Association (Wonasa) e a Vitoria Stone Fair lançaram o Desafio Natural Stone – 1º Prêmio Acadêmico Brasileiro de Arquitetura.

Podem participar alunos (a partir do 3º ano) e recém-formados (2º semestre/20 a 1º semestre/22) dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, devidamente matriculados em uma instituição de ensino ou registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O desafio é inscrever um projeto que especifique o uso de rochas ornamentais naturais brasileiras. As inscrições, que seguem até o dia 30 de outubro, são gratuitas.

Os trabalhos deverão ser enviados em formato digital pelo site do Desafio Natural Stone (www.desafionaturalstone.com.br), onde também estão disponíveis o regulamento e o cronograma completo.

Etapa nacional e premiação

O grande vencedor ganhará uma viagem internacional, com direito a acompanhante, para participar da Feira Marmomac 2023, principal evento internacional do setor de rochas ornamentais que acontecerá em setembro, em Verona, na Itália. Para chegar até lá, os inscritos passarão por etapa regional.

O segundo colocado ganhará uma viagem para o Espírito Santo a fim de participar da Cachoeiro Stone Fair, que ocorrerá de 22 a 25/08/2023. Os premiados nas 3ª, 4ª e 5ª colocação ganharão um tablet Android.

Etapas regionais também serão premiadas

Os cinco melhores projetos individuais de cada uma das regiões nacionais serão premiados com um curso “Coordenação e Fluxo em BIM” (totalizando 32 horas). As regiões serão assim divididas:

Região 1 – Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins.

Região 2 – Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe.

Região 3 – Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Região 4 – São Paulo.

Região 5 – Paraná, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul.

Maior geodiversidade do mundo

Detentor da maior diversidade geológica do mundo, o Brasil conta com mais de 1.200 variedades de rochas ornamentais naturais. Esses materiais e as mais diversas formas de acabamento servirão de fonte de inspiração para os estudantes durante o Desafio Natural Stone, um concurso nacional de projetos de arquitetura voltado para estudantes e recém-formados dos cursos de Arquitetura e Urbanismo de todo o Brasil.

O desafio é uma realização do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), World Natural Stone Association (Wonasa) e Vitoria Stone Fair, com apoio institucional da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA), Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (AsBEA), Autodesk, Unity e patrocínio da ETC Brasil.

Serviço

Desafio Natural Stone – 1º Prêmio Acadêmico Brasileiro de Arquitetura

Inscrições até 30/10/22: www.desafionaturalstone.com.br

