Deputado estadual eleito, Allan Ferreira quer centro especializado em autismo em Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi

A luta pelo tratamento adequado de crianças e adultos com autismo sempre esteve no centro do trabalho do vereador, e agora deputado estadual eleito, Allan Ferreira (Podemos). A síndrome, segundo órgãos de saúde norte-americanos, atinge uma em cada 44 crianças. Se o diagnóstico é complexo, o tratamento também é e requer a atenção de uma equipe multidisciplinar, que inclui neuropediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, nutrólogos entre outros. Isso sem falar no trabalho inclusivo que precisa ser feito na educação.

“O tratamento do autismo é minha principal bandeira. Se eu conseguir, nos próximos quatro anos, trazer o Centro de Tratamento de Autistas para Cachoeiro de Itapemirim, para que as mães não precisem mais buscar auxílio em outras cidades, vou me sentir realizado”, explica Allan Ferreira em entrevista ao programa Aqui nas Cidades que foi ao ar na última quarta-feira (5).

Diante da complexidade do diagnóstico e tratamento, Ferreira salienta a necessidade de facilitar o acesso de mães, pais e responsáveis, aos profissionais capacitados. “Cada autista tem seu perfil e requer um cuidado. E quanto mais pontual o tratamento, há mais melhora e em um prazo menor. Outro fato novo é que há muitos adultos recebendo o diagnóstico. Então, é algo complexo e a saúde pública precisa se adequar”, avalia o deputado eleito, explicando que há uma fila de quase 600 crianças no Sul do Espírito Santo que já receberam o diagnóstico e aguardam o tratamento.

Ele conclui, dizendo que é preciso um olhar atento às mães e pais que hoje estão na busca por ajuda para que os filhos possam ter qualidade de vida. “As mães são de carne e osso e sofrem, sofrem muito. Precisamos dar nosso apoio para que elas consigam cuidar dos seus filhos. Sabemos como essas mães sofrem na busca por atendimento. E há crianças de oito a dez anos que poderiam estar com a vida praticamente normal e não estão por falta de tratamento”, conclui.

Confira a entrevista completa que foi ao ar no Aqui nas Cidades de quarta-feira (5):

