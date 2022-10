Deputado eleito, Dr. Bruno Resende reitera luta por Hospital do Câncer de Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 28

Cachoeirense nascido na Santa Casa, o médico rádio oncologista Bruno Resende faz questão de falar sobre suas raízes na cidade e seu apreço pelo Sul do Espírito Santo. Eleito deputado estadual pelo União Brasil, Resende conquistou 31.897 votos no pleito e frisa que mantém sua principal proposta de campanha: construir e operacionalizar o Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. O Hospital do Câncer atenderá não apenas à demanda causada pela limitação de diagnósticos durante a Covid, mas aos novos casos que surgirão nas próximas décadas, por conta do envelhecimento populacional.

“Vivemos um dos piores cenários de saúde das últimas décadas, que foi a Covid. A população viveu o “fique em casa”. As Unidades Básicas de Saúde ou se tornaram postos de atendimento Covid ou fecharam. O fato é que não tivemos o cuidado preventivo ao câncer. O papanicolau e o PSA deixaram de ser colhidos. Não só esses exames, mas o controle de pressão, de diabetes não foram feitos. Enfim, a atenção básica no Brasil e no mundo deixou de acontecer. Doenças que poderiam ser tratadas de maneira antecipada, tiveram seu tratamento postergado por conta da Covid. Além disso, nós temos um aumento de incidência de câncer ano a ano, até porque a sociedade está ficando mais velha. Quando as pessoas vivem mais, há uma agressão maior ao corpo e a incidência da doença aumenta. Isso faz com que tenhamos de nos planejar para o futuro. Pensar para daqui há 30, 40 anos, na próxima geração de capixabas. Por todos esses motivos, é imperativo que o Hospital do Câncer seja feito agora”, reforça o futuro legislador, afirmando que essa será a bandeira durante seu mandato.

A popularidade do médico ficou clara durante a campanha. Com um trabalho de formiguinha, voto a voto, conquistou a confiança de mais de 12 mil eleitores somente no Sul do Estado. E, como toda eleição é termômetro para as vindouras, fica o questionamento: o médico vai se candidatar à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em 2024? “Esses mais de 12 mil votos foram um abraço para mim. Mas a pergunta ainda é precoce, não direi que serei ou não. Acabei de ser eleito deputado estadual, e pretendo, a princípio, cumprir o mandato. Mas, quando nos colocamos na vida pública, temos de escutar e dialogar com as pessoas. Para mim, a política é uma doação. Não fui candidato por causa de salário. Meu alvo é a dignidade na saúde para as pessoas. O projeto é maior do que eu, ou de qualquer um de nós. Vamos avaliar nos próximos anos o que o cachoeirense vai querer. Mas estarei trabalhando no meu objetivo: levantar o Hospital de Câncer de Cachoeiro, melhorar e lutar pela assistência na saúde, para que as pessoas não precisem implorar para um vereador, para um conhecido ou para o empresário, para ter acesso àquilo que já é delas. Dignidade tem que ser para todos e é por ela que vou lutar daqui pra frente”.

A entrevista completa com o deputado estadual eleito, Dr. Bruno Resende, você confere abaixo:

