Deep fake e fake news: a guerra de narrativas falsas toma conta da internet

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 45

Advertisement

Advertisement

Quem acompanha o andamento das eleições pela internet já notou a quantidade absurda de notícias falsas que circulam pelas redes sociais. Além das chamadas fake news, ou notícias falsas, outras modalidades ganham destaque.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Uma delas, a deep fake, usa recursos da tecnologia para forjar vídeos e áudios adulterados para que pareçam originais e os recortes. Outra é mais simples, mas igualmente danosa: recortes de falas ou gestos de pessoas que, fora de contexto, geram uma mensagem totalmente diversa da original.

“Tem ocorrido muito. Pegar frases, tirar do contexto e aplicar em outro, para confundir os eleitores. Isso para arruinar reputações com afirmações que não foram feitas. Com isso, a Justiça Eleitoral tem agido determinando a imediata retirada do conteúdo das redes sociais ou outros meios”, avalia o advogado Flávio Fabiano, especialista nas áreas Penal, Eleitoral e de Família.

“Vivemos em tempos de excesso de informações e muitas pessoas replicam essas notícias automaticamente, contribuindo para o agravo das fake news. A deep fake utiliza de uma manipulação visual de imagens, ou seja, editam falas, aparência, gestos. Isso também visa a destruir a imagem das pessoas”, completa.

Continua depois da publicidade

Ele salienta, ainda, que tomar alguns cuidados básicos pode evitar na disseminação de notícias falsas. “As notícias produzidas em fake news, geralmente são impactantes. Sempre algo muito grave. A partir desse momento, a pessoa que recebeu deve ter dois cuidados: fazer uma verificação. Pegar o título da notícia e buscar na internet se isso é verídico. Depois disso, apagar a notícia, pois pode até mesmo ser vírus”.

Confira, abaixo, a entrevista completa:

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].