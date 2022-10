Debate reafirma Casagrande o mais preparado para governar o Espírito Santo

Por Redação - Redação 99

Renato Casagrande (PSB-40) demonstrou mais uma vez que é o mais capacitado para governar o Espírito Santo. Em debate promovido pela Rede Vitória nesta quinta-feira (20), Casagrande apresentou propostas e respondeu respostas dos jornalistas com competência e equilíbrio, enquanto o adversário, Carlos Manato (PL), não respondeu o que foi perguntado e apostou no deboche, o que evidenciou ainda mais o despreparo do candidato.

Em sua considerações finais, Casagrande reiterou o projeto de fortalecer as instituições do Estado para enfrentar os desafios dos próximos quatro anos.

“As oportunidades tem que ser para todo mundo e nós somos capazes de criar políticas publicas que podem gerar essas oportunidades. As únicas pessoas que não podem ter oportunidades são os oportunistas. Precisamos fortalecer as instituições também para enfrentar o crime organizado. Por isso meu compromisso é de manter o diálogo com a sociedade capixaba. Nossa bandeira diz ‘Trabalha e Confia’. Trabalho eu já mostrei e a confiança eu peço a Deus e a você para votar no 40 por um Espírito Santo em primeiro lugar”, declarou.

