Crise mundial afeta fornecimento e alguns remédios já não são encontrados no mercado

A pandemia da Covid e a Guerra na Ucrânia geraram uma crise que pode ser sentida nas farmácias públicas e particulares do mundo afora: a falta de alguns medicamentos. Em Cachoeiro de Itapemirim, há pelo menos 18 fármacos em falta entre os 255 que são oferecidos pela farmácia pública municipal. A informação é do secretário de Saúde da cidade, Alex Wingler. Ele observa, no entanto, que é feito um trabalho intenso de substituição desses remédios e que há uma busca incessante no mercado para a reposição dos produtos.

“A falta de medicamentos é algo que está acontecendo em âmbito mundial. Alguns deles não se acha no setor público e nem no privado. Liberamos quase R$ 1 milhão junto ao prefeito para comprar medicamentos até o final do ano, mas tem medicamentos que não são encontrados no mercado.

Outra barreira imposta pela Guerra na Ucrânia é relacionada às fraldas. Segundo Wingler, os preços sobem semana a semana e as empresas que ganham a licitação não conseguem entregar o produto na semana seguinte. A guerra causou falta de gel e poliéster no mercado, além de alguns outros produtos derivados do algodão.

“São questões que temos de informar à população, pois não é algo pontual, não é só aqui, é no mundo. Soro, Cachoeiro não teve problema porque fizemos um estoque grande. Mas está em falta no mercado. Muitas empresas que produziam soro, hoje vendem só máscaras. É o mercado. Estamos com falta de 18 tipos de medicamentos, mas muitos deles conseguimos substituir. Estamos bem focados, tentando fazer um estoque para passar uma virada do ano mais tranquila”.

