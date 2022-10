Criminoso entre os mais perigosos do ES e condenado há mais de 200 anos de prisão é recapturado pela polícia

Por Redação - Redação 433

Um homem de 43 anos, acusado por diversos crimes e com pena acumulada em mais de 200 anos, foi recapturado e preso. Ele estava foragido há dois anos.

Segundo informações da Polícia Civil (PC), as investigações do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Norte resultaram na operação que aconteceu nessa segunda-feira (10). Márcio Veira estava escondido no município de Limeira, em São Paulo, com identidade falsa, se passando por um empresário, proprietário de uma marmoraria.

O preso possui uma extensa ficha criminal, por homicídio, latrocínio, tráfico de drogas, roubo com o emprego de arma, dentre outros, que acumulam condenações de mais de dois séculos.

Seus crimes se estendiam desde a Grande Vitória, para vários municípios do Norte e Noroeste capixaba, tais como: João Neiva, Fundão, Colatina, Aracruz e Linhares. Ele era considerado o alvo prioritário (“01”) da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e um dos indivíduos mais procurados do Espírito Santo, possivelmente com maior condenação.

Ainda de acordo com a PC, o homem cumpria pena na Penitenciária de Segurança Máxima II, quando conseguiu fugir em 12 de outubro 2020, pulando o muro da unidade.

