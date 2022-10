Conta de luz mais barata e de fontes renováveis? Temos! Conheça o mercado livre de energia

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 28

A energia faz o mundo girar. E o preço pago por ela impacta diretamente em todas as outras opções de consumo. Se a conta de luz sobe, certamente os produtos que dependem dela para serem fabricados terão seus preços reajustados para o consumidor. Uma nova ferramenta, já bastante usada em países da Europa e alguns Estados norte-americanos, tem dado bons resultados para as empresas brasileiras e, claro, do Sul do Espírito Santo: chama-se mercado livre de energia.

Em resumo, nesse mercado a energia elétrica pode ser negociada de forma livre, ou seja, a empresa não precisa adquirir diretamente com as distribuidoras. Na prática, isso faz com que a negociação para o consumidor final atraia valores mais atrativos e competitivos. “O consumidor é livre para escolher seu fornecedor, como nós escolhemos hoje na telefonia. E a distribuidora de energia só vai, de fato, levar a energia para a empresa”, explica o sócio e fundador da Clarke Energia, Victor Copque.

Segundo Copque, a Clarke só trabalha com energia limpa, de fontes renováveis, ou seja, solar, eólica, pequenas hidrelétricas e biomassa. Na prática, além de economia nas contas no final do mês, a empresa tem a certeza de que está consumindo energia de uma fonte renovável, sem grande impacto no meio ambiente. “Quando falamos de energia, falamos de toda cadeia produtora. Se conseguimos tornar esse recurso mais barato e mais sustentável, toda cadeia produtiva fica mais barata. Até recentemente, todos os avanços e políticas econômicas do governo envolveu gasolina e energia. Para meu cliente, que a primeira ou segunda linha de custo é a energia, tornar a conta 30% mais barata, é um impacto enorme. Um dos nossos clientes vai economizar quase R$ 500 mil em quatro anos. E isso pode mudar totalmente o rumo e os investimentos de uma empresa”.

Confira, abaixo, a entrevista completa:

