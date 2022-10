Confira o resultado do sorteio para o show do Belo no Gordinho em Cachoeiro

Por diagramacao - diagramacao 13

Um dos maiores nomes do pagode e do samba no Brasil, Belo, se apresenta no Gordinho, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (28), e AQUINOTICIAS.COM em parceria com o @gordinhocachoeiro, sorteou um par de ingressos para quem quer curtir o super show de pagode.

Mayne Feuchard foi a ganhadora do sorteio e vai levar 1 par de ingressos (pista) + 1 combo (gim + energético).

Dono de hits atemporais, como: Perfume, Supera, Tua Boca, Derê, Farol das Estrelas, Razão da Minha Vida, entre outros, Belo vai fazer todo mundo cantar, tirar o pé do chão e sambar muito. Além do cantor, se apresentam também no palco do Gordinho Cachoeiro os grupos Koisa Nossa e Art Samba.

O espaço do Gordinho Cachoeiro é dividido entre pista, área premium e camarote. Os ingressos já estão à venda pelo site lebillet.com.br com valores entre R$ 85 e R$ 340. Nesta quinta-feira (27) haverá virada de lote.

