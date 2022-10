Como controlar ansiedade durante Enem? Jovem que passou em medicina com 13 anos e neurocientista respondem

Por Redação - Redação 42

Advertisement

Advertisement

Você sabia que é possível controlar a sua ansiedade? De acordo com o neurocientista Fabiano de Abreu Agrela, a ansiedade faz parte do instinto, mas o mais importante a ser entendido é que ela funciona como uma pendência. O jovem Caio Temponi, que é um adolescente que coleciona aprovações e que, inclusive, passou em medicina com 13 anos, afirmou que existem algumas dicas que podem ajudar bastante para aliviar a ansiedade antes e durante a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo Caio, a primeira dica envolve relaxar bastante antes da prova. “No dia anterior é muito importante relaxar assistindo um bom filme, ir ao shopping, escutar uma boa música e tentar não ficar pensando tanto na prova”, disse.

Segundo o estudante, uma outra dica, que parece óbvia, mas que é muito importante que seja relembrada, é ficar calmo e relaxado. “Você não pode deixar a emoção tomar conta, pois o resultado vai refletir o quanto você se preparou e existem inúmeras chances ao longo da vida. Tenha na cabeça que tudo vai dar certo!”, contou.

Por último, o jovem informou que dormir cedo no dia anterior ao dia da prova e ter uma alimentação saudável e leve também podem ajudar bastante o estudante.

Continua depois da publicidade

O neurocientista Fabiano de Abreu explicou como a ansiedade age no corpo das pessoas ansiosas e como isso está relacionado aos nossos instintos.

“Quando se está ansioso, a sensação é ruim, arremete a memórias negativas pois a ansiedade por si só faz parte do instinto e busca através desta memórias uma solução. Por isso, quando não cuidamos de nossa ansiedade, ela molda nosso cérebro podendo trazer consequências sérias interferindo na saúde mental”, explicou.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Então, de acordo com o neurocientista, para montar este quebra cabeça é preciso entender que: se ansiedade é uma pendência, logo, precisamos buscar metas paralelas e de fácil alcance, assim, aquilo que nos deixa ansioso e não tem como resolver no momento, fica escondido, esquecido, já que está sendo recompensado por diversas outras conquistas.

Dr. Fabiano de Abreu Agrela implantou técnicas para o controle da ansiedade em seu curso de neurobusiness, usando a neurociência para os negócios. Um dos principais palestrantes da Campus Party 2022 que acontece em Novembro em São Paulo, cujo tema vai também mencionar a ansiedade, jogos e QI humano.

Sobre Caio Temponi

Caio já foi aprovado na última edição do vestibular da Universidade de Fortaleza (Unifor), de medicina, mas não parou por aí. A aprovação mais recente foi para o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Cariri (UFCA). Além disso, o jovem passou em primeiro lugar para o curso de direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O adolescente também já foi classificado em primeiro lugar no vestibular para Administração na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e, 2021, também ficou em primeiro lugar no exame da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), em Barbacena (MG), acertando todas as questões. Agora se prepara para o concurso do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

O currículo de aprovações segue logo de acabar. É que, ainda neste ano, o estudante foi medalha de ouro na 28ª Olimpíada Internacional de Matemática de Maio, na categoria até 13 anos. Ele concorria com estudantes de outros 12 países e foi o único brasileiro a conquistar tal façanha e, de quebra, alcançou a maior nota do exame, 44 pontos, contra 34 dos segundos colocados.

Recentemente, Caio também passou nas primeiras colocações (13º lugar) no concurso da Academia das Forças Aéreas (AFA).

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].