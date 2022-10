Com eleição de Allan Ferreira para a Assembleia, Câmara de Cachoeiro terá mudanças

Por Redação - Redação 88

A Câmara de Cachoeiro de Itapemirim terá mudanças a partir de janeiro de 2023. Com a eleição do vereador Allan Ferreira (Podemos), para a Assembleia Legislativa. Quem assume efetivamente o mandato é Rodrigo Sandi. Ele está na Casa em abril deste ano, quando assumiu a vaga de Delandi Macedo, atual secretário de Obras do município.

Com isso, o suplente de Rodrigo Sandi, Ramon Silveira (Podemos) – titular da Secretaria de Esporte e Lazer de Cachoeiro -, assume a vaga deixada por Delandi a partir de janeiro.

Allan foi o mais votado em Cachoeiro e obteve 12.215 votos para deputado estadual, ficando na frente de Dr. Bruno Resende, que teve 12.130; Theodorico Ferraço, com 11.946; Welington Callegari, com 7.602; e Alexandre Bastos, com 4.886.

O atual secretário de Esportes e Lazer de Cachoeiro e colega de partido, Ramon Silveira, assume a vaga deixada por Allan na Câmara. No pleito de 2020, Ramon obteve 765 votos.

Quem é Allan Ferreira?

De origem humilde, Allan ficou muito conhecido em Cachoeiro quando trabalhou como frentista em alguns postos de gasolina do município. Depois, foi aprovado em concurso público da Câmara Municipal, para o cargo de motorista, onde atua até hoje, mesmo estando vereador pelo segundo mandato.

Decidiu ser candidato a vereador e foi eleito na primeira tentativa. Na reeleição, dobrou a votação, passando a casa de dois mil votos, ficando em segundo lugar.

Sua candidatura a deputado estadual foi abraçada por muitas lideranças comunitárias, políticas e religiosas, além de pessoas ligadas ao esporte e, principalmente, por ter uma atuação voltada para atender as necessidades de pessoas com o transtorno do espectro autista.

