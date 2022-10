Cinco farmácias estão de plantão em Cachoeiro neste domingo (9); confira

Por Redação - Redação 124

Cinco farmácias em Cachoeiro de Itapemirim estão funcionando em escala de plantão, neste domingo (9), com atendimento ao público de forma presencial e, também, com entrega a domicílio.

Nos estabelecimentos do Centro, o funcionamento será das 07h às 22h, já nos demais bairros, as drogarias funcionam das 07h às 19h. As informações são fornecidas pela Vigilância Sanitária do município.

Segue a lista completa das farmácias de plantão:

