Cia NÓS de Teatro abre temporada com espetáculo gratuito e inclusivo em Cachoeiro

Em programação integralmente gratuita para a população cachoeirense, a Cia NÓS de Teatro, abre a temporada de estreia do seu novo espetáculo, “O Admirável Amanhã”, que trata de assuntos da atualidade, para refletir sobre nosso futuro.

Serão três apresentações gratuitas abertas ao público e para instituições convidadas, seguidas de bate papo com a plateia. Além disso, uma das apresentações contará com intérprete de libras para ampliar a acessibilidade ao espetáculo.

Para a montagem, o grupo realizou uma residência artística com o “Coletivo Comum/Kiwi Cia de Teatro” de São Paulo, precedidos por Fernando Kinas e Fernanda Azevedo. A residência aconteceu primeiramente através de uma formação online sobre o teatro documentário, e durante o processo de montagem Fernando e Fernanda vieram ao Espírito Santo, onde foi possível realizar uma imersão de cinco dias focando na interpretação e nos jogos cênicos.

Na peça, a imagem de um amanhã é projetada a partir das perspectivas do “ontem” e do “hoje”, tendo como ponto de partida, as diversas previsões de um mundo distópico para o futuro. Através do gênero épico do teatro documentário, o grupo apresenta de forma didática aspectos da humanidade buscando desvelar aspectos que nos trouxeram até o ponto em que nos encontramos hoje.

O grupo busca entender como caminhamos para o que vivemos hoje, apresentando a relação com o trabalho e ócio, da pré-história à atualidade, analisando como o tempo da humanidade foi aprisionado por ela próprio, não restando tempo para refletir.

O diretor e dramaturgo da peça, Marco Antônio Reis comenta que “diante desse cenário, nos resta ensaiar uma reação, nas poucas frestas e lampejos de revolta que nos aparece naquele instante em que não estamos trabalhando demais para perceber, tristes demais para reagir, ou entorpecidos demais para se levantar”.

Apesar de parecer um tanto trágico, “O Admirável Amanhã” é um espetáculo que tenta andar na corda bamba da comicidade, ironia, e esperança, através de jogos cênicos que buscam aproximar o público das temáticas abordadas.

Além do espetáculo, será oferecido a comunidade uma oficina de teatro documentário com o objetivo de transmitir os aprendizados difundidos pelo ‘Coletivo Comum’, durante a residência artística. A oficina será ministrada pelo diretor do espetáculo Marco Antônio Reis, e tem como público alvo, artística com interesse de refletir sobre o fazer artísticos na atualidade.

Sinopse do espetáculo

O Admirável Amanhã é um espetáculo de teatro documentário que busca compreender porque desacreditamos do futuro. Tentando superar projeções distópicas simplistas, optamos por visitar o passado e desembrulhar o presente.

Em uma condensação da história humana e do universo, paramos em momentos chave da relação entre a humanidade e a exploração de diferentes recursos da natureza, inclusive a exploração de humanos por humanos. Onde está o progresso humano? Quem se beneficia? Quem se liberta e quem é aprisionado através das sofisticações tecnológicas?

Para discutir questões como juros bancários, é necessário escapar das convencionalidades. Como disse Brecht: O petróleo é rebelde ao esquema tradicional de cinco atos.

Conheça mais o grupo pelo canal no Youtube e Instragram.

Serviço

Apresentações

Dia 4, 5 e 6 de novembro

Horário: 20h

Local: Av. Rui Pinto Bandeira, 1936-2020 – Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim – ES, 29315-834

Oficina de teatro documentário

Dia: 5 de novembro

Horário: 9h às 11h30

Local: Museu da Estação Ferroviária – R. Cel. Francisco de Braga, 71 – Guandú, Cachoeiro de Itapemirim – ES, 29300-220

Nesta oficina teórica vamos debater a função da arte independente nos tempos atuais. Por que fazer arte? Que impacto a arte tem no mundo? O que é estética? Por que o debate a respeito da arte se encontra tão fragilizado. A partir de uma visão materialista da arte vamos tentar compreender as correntes de pensamento que influenciam diferentes fazeres artísticos.

Bate-papo online de teatro documentário

Dia: 10 de novembro

Horário: 20h

Local: Canal da Cia NÓS de Teatro

O bate-papo será realizado de forma remota, através de transmissão ao vivo pelo youtube. Na conversa estarão presentes os integrantes do Coletivos Comum de São Paulo, Fernando Kinas e Fernanda Azevedo, que falaram um pouco sobre o teatro documentário, a arte na atualidade, e como foi realizar o processo de residência artística com a Cia NÓS de Teatro.

