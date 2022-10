Chefs italianos se encantam e levam panelas de barro do Espírito Santo para a Europa

Por Redação - Redação 13

As panelas de barro feitas pelas paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, encantaram três premiados chefs da Itália que estão visitando o Espírito Santo. Eles vão levar para o país europeu as panelas, que são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural Brasileiro.

Os chefs italianos Rocco Pozzulo, Salvatore Bruno e Gianluca Tomasi vieram ao Estado para participarem da Convenção da Federação Italiana de Cozinha (FIC), um dos maiores encontros nacionais de gastronomia, que foi realizado essa semana, no Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins.

Eles conheceram as panelas de barro no evento, que contou com a participação de aproximadamente 500 pessoas, entre chefs, cozinheiros, donos de restaurantes e estudantes de gastronomia.

O presidente da FIC Brasil, Bruno Stippe – que tem um restaurante tradicional em São Paulo -, presenteou os italianos com as panelas, usadas no preparo da legítima moqueca capixaba. Na manhã desta quinta-feira (27), eles literalmente colocaram a mão da massa, no galpão das paneleiras, e arriscaram produzir algumas peças de barro.

“Eu fiz questão de presenteá-los com as panelas de barro. Assim, quando eles fizerem a peixada à moda deles na Itália e olharem a panela, eles vão recordar sobre o nosso encontro e sobre tudo que eles comeram aqui. Eles também estão levando um avental com a receita da moqueca. Eles se encantaram com tudo que viram provaram”, destacou Bruno, que também esteve no galpão das paneleiras, na manhã de hoje.

O chef Ari Cardoso, que levou os italianos até Goiabeiras, destacou o entusiasmo deles ao fabricarem suas próprias panelinhas de barro. “Eles ficaram encantados com tudo o que viram no Estado. Com certeza sairão daqui com a melhor impressão possível”, disse Ari. O chef Adan Garcia, de São Paulo, também visitou o galpão das paneleiras.

Erick Jacquin levou panelas de barro para a sua casa

O renomado chef Erick Jacquin, jurado no programa Máster Chef Brasil e que também participou dos dois dias de programação no Espírito Santo, levou uma panela de barro de Goiabeiras para a sua casa. Ele conheceu a panela tradicional capixaba em um estande que estava comercializando os utensílios de barro na Convenção da FIC.

Nascido na França e naturalizado brasileiro, Erick Jacquin também apresenta o programa Pesadelo na Cozinha, que tem como objetivo ajudar restaurantes à beira da falência a se reerguerem. Atualmente ele comanda cinco restaurantes em São Paulo, e tem a previsão de abrir mais unidades ainda este ano, juntamente com seu sócio Orlando Leone.

“Eu amei as panelas de barro do Espírito Santo. Eu já tenho outras, mas uso pouco, porque depende do preparo, e é um outro tipo de comida, diferente da que fazemos no dia a dia. Essas panelas capixabas são maravilhosas. Adorei as afinações, como os desenhos dos peixes, os detalhes. Essas vão para a minha casa”, afirmou o Jacquin.

