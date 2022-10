Charles Souza é o novo coordenador do Miss Universo Espírito Santo

Por Redação - Redação 22

O empresário, comunicador, publicitário e produtor cachoeirense, Charles Souza, assumiu neste mês a coordenação do Miss Universo Espírito Santo, a convite da Diretora do Miss Universo Brasil, Marthina Brandt (Miss Universo Brasil 2015).

Charles foi apresentador do Miss Universo Espírito Santo em 2021, evento que coroou Eduarda Braum, e também organizou alguns certames municipais, como os misses Cachoeiro de Itapemirim e Muqui 2022, em abril deste ano.

Segundo ele, o próximo concurso estadual deve acontecer entre abril e maio de 2023, em local ainda a ser definido. “Sempre fui um entusiasta do Universo Miss, até que me conectei com o Miss Universo Espírito Santo, me apaixonei, acompanhei de perto toda a trajetória de Eduarda Braum e Mia Mamede”, disse Charles em um vídeo publicado em suas redes sociais para noticiar o novo cargo.

“Me senti lisonjeado demais! A diretoria do Miss Universo Brasil estava de olho no meu trabalho. Daí a importância da gente trabalhar com amor né! Independente das dificuldades e empecilhos”, completa o novo coordenador.

Charles também afirma que o novo conceito de miss vai muito além da beleza física. Precisa ser uma mulher engajada socialmente, com boa oratória e inglês. “A preparação psicológica para a disputa nacional também é importante. Por isso, quanto antes elegermos a nossa candidata capixaba, maior será o tempo de preparação para o Miss Universo Brasil”.

O concurso estadual, que irá eleger a Miss Universo Espírito Santo 2023, já conta com a participação de sete cidades: Cachoeiro de Itapemirim (Ludmila Freitas), Ibatiba (Aguina Cristina), Muqui (Kassia Luz), Venda Nova do Imigrante (Luana Zardo), Afonso Cláudio (Maiza Leite), Iúna (Thayssa Florindo) e Jaguaré (Isabelle Marteli). Em todas estas cidades já foram realizados os concursos municipais com esta finalidade.

Segundo o novo coordenador, o concurso será lançado com 18 candidatas, incluindo novas representantes do Norte, Sul e Grande Vitória, que irão somar às candidatas que já estão aguardando o evento estadual.

Charles Souza afirma que irá transmitir o Miss Universo Espírito Santo ao vivo para todo o Brasil através do YouTube oficial do Miss Universo Espírito Santo e que ainda não negociou a transmissão com nenhuma TV local.

