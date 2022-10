Casal fica ferido após acidente em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 856

Um homem de 35 anos e uma mulher, de 35, ficaram feridos em acidente, na manhã desta segunda-feira (24), em Cachoeiro de Itapemirim. Dois carros bateram e um deles capotou na rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, no Morro Grande.

As vítimas, que estava no carro que capotou, foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 07h56. Os ocupantes do outro veículo não tiveram ferimentos.A dinâmica do acidente não foi informada.

