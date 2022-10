Casal embriagado briga na rua e homem acaba esfaqueado por desconhecido em Ibatiba

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 128

Um homem que discutia com a esposa em uma rua do bairro Santa Clara, em Ibatiba, acabou esfaqueado por um outro homem que tentou intervir na discussão, na noite deste domingo (2). Ele levou um golpe de faca no lado direito do tórax e precisou passar por cirurgia.

De acordo com o que é descrito no boletim de ocorrência, a irmã da vítima contou que o casal, embriagado, discutia na frente de casa, na rua, quando o homem apareceu e, na tentativa de amenizar a discussão acalorada, interveio na briga.

No entanto, a discussão se virou para o lado dos homens, momento em que houve a agressão. Após lesionar a vítima, o suspeito foi embora do local. A irmã do rapaz ferido contou, ainda, que embora ele e a esposa estivessem discutindo, não houve episódio de agressão física entre o casal.

A Polícia Militar registrou o caso como tentativa de homicídio. Equipes da PM fizeram buscas pela região, mas não localizaram o suspeito. O caso foi encaminhado à Polícia Civil. Informações que ajudem no trabalho da polícia podem ser repassadas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

